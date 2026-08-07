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AFA muestra su apoyo a la gestión de Gianni Infantino: "El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo"

La Asociación Argentina de Fútbol se posiciona a favor del actual presidente de la FIFA.

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en el Atlanta Stadium el pasado 15 de julio

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en el Atlanta Stadium el pasado 15 de julio Reuters

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Gianni Infantino atraviesa su momento más delicada al frente de la FIFA, después del fracaso de su proyecto de vender parte de los derechos de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado. El boicot anunciado por la UEFA y sus 55 federaciones, junto a las peticiones de dimisión por parte de leyendas del fútbol como Luis Figo, colocan al dirigente suizo de 56 años en una situación precaria y necesitando de recabar apoyos antes de las elecciones a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial en marzo de 2027.

Una delicada situación que se suma a las polémicas que han rodeado el Mundial 2026 y a la información del diario The Times, rotativo británico que informaba que Infantino habría ofrecido a Marruecos organizar la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo. En este contexto, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) ha emitido un comunicado posicionándose a favor de la gestión de Infantino en los últimos años al frente de la FIFA.

La AFA abala la gestión del actual presidente de la FIFA y asegura que "el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo".

La Asociación Argentina de Fútbol confirma su "respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente".

En su comunicado, AFA asegura que Infantino "se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas".

Comunicado íntegro de AFA en apoyo a Gianni Infantino

De nuestra mayor consideración,

En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente.

En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas.

Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones.

De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas.

Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte.

En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo.

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