FIFA desmiente que Infantino haya ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030: "Es falso y engañoso"

La bomba informativa lanzada por The Times, prestigioso rotativo británico que este miércoles informaba que Gianni Infantino había ofrecido la final del Mundial 20230 a Marruecos a cambio de su apoyo de cara a las elecciones del 18 de marzo de 2027, fue desmentida horas después por la FIFA, organismo que sostiene que "es falso y engañoso" afirmar que Infantino haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030.

Las fuentes de FIFA no fueron más allá y recordaron que se tomará una decisión (sobre la sede de la final del Mundial 2030) "a su debido tiempo".

Milagros Tolón: "Queremos que la final sea en nuestro país porque lo merecemos"

Desde el Gobierno de España la reacción llegó por boca de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quien afirmó este miércoles que el Gobierno quiere que la final del Mundial de 2030 se juega en España.

"Queremos que la final sea en nuestro país porque lo merecemos", indicó Tolón en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER.

"España tiene mucho que ofrecer. Fuimos quienes lideramos junto a Portugal la candidatura y después se incorporó Marruecos. Estoy convencida de que la FIFA elegirá España para la final", señaló Tolón.

Durante la entrevista, Tolón también evitó valorar si, tras la crisis migratoria de Ceuta, el Gobierno se arrepiente de compartir la organización del Mundial con Marruecos.

"Son decisiones que toma la FIFA", respondió y subrayó que el Ejecutivo mantiene su compromiso con el proyecto conjunto.

FIFA admite errores en su propuesta de privatizar la Copa del Mundo

En otro orden de cosas, la FIFA reconoció este miércoles, en una reunión celebrada en Rabat, que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados hasta que el mismo fue retirado por las críticas recibidas, y advirtió de que no tolerará "ningún ataque" a su integridad y de que tomará todas "las medidas necesarias" para defender su reputación.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste "debería haberse gestionado de otra manera" y que también se cometieron errores "tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

Además, en una carta aparte dirigida al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores "y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan", para lo que se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión.

"Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. (...) Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA", añade la nota de FIFA.