Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos, según The Times

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según informa este miércoles el diario británico 'The Times'.

"Gianni Infantino ofrece la final de la Copa del Mundo a Marruecos a cambio de apoyo. El presidente de la FIFA intenta persuadir a los países para que emitan declaraciones de respaldo mientras aumenta la presión sobre él para que dimita", informa Martyn Ziegler, autor de la información exclusiva de The Times.

El rotativo británico informa que Infantino está dispuesto a llevar la final de la próxima Copa del Mundo al futuro Estadio Hasan II, en Casablanca y con capacidad para 115.000 espectadores. Una polémica decisión que llega en el momento más delicado de Infantino al frente de la FIFA, después de su fallido plan de vender parte de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado.

Según The Times, con esta decisión de llevar la final del Mundial 2030 a Marruecos, Infantino busca asegurarse el apoyo de las 54 federaciones de la confederación africana de fútbol (CAF) de cara a las elecciones a la presidencia de la FIFA del 18 de marzo de 2027.

Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el campo elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid. El Mundial de 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos, aunque aún quedan por decidirse las sedes y el estadio que albergará la gran final de la Copa del Mundo.

Reunión de la FIFA en Rabat

Precisamente, este mismo miércoles Gianni Infantino había convocado en Rabat (Marruecos) una reunión de urgencia de todo el personal a su cargo, tras los comentarios negativos de algunos dirigentes sobre su plan de venta privatizada de la Copa Mundial. A su salida de la reunión, el presidente de la FIFA no ha hecho ninguna declaración a los medios de comunicación.

Según la información de la agencia PA Media, la reunión se convocó tras el pasado fin de semana y en ella participan el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom; el jefe de gabinete de la organización, Daniel O'Toole; el director jurídico, Emilio García Silvero; el responsable de las federaciones miembro, Elkhan Mammadov; la directora de Recursos Humanos, Kimberly Morris; el director de medios, Bryan Swanson, y el director de comunicaciones, David Farrelly.

Grafstrom se ha puesto en contacto con el personal de la FIFA para abordar la "triste y censurable serie de acontecimientos" ocurridos durante la última semana, "que afortunadamente concluyó con el abandono definitivo del proyecto" llamado FIFA Forward Enterprise (FFE).

"Es falso y engañoso"

Tras la reunión en la capital, la FIFA ha negado que Infantino haya prometido a Marruecos la final del Mundial 2030. Ha señalado a EFE que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente del organismo rector del fútbo mundial haya realizado una promesa en relación a la sede de la final de la próxima Copa del Mundo.

Además, la FIFA ha precisado que tomará una decisión "a su debido tiempo".