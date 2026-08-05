Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2030

Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos, según The Times

El diario británico informa que el presidente de la FIFA ha tomado esta decisión para recibir apoyos con los que mantenerse en el cargo.

Gianni Infantino, en un acto en Nueva York el pasado 17 de julio

Gianni Infantino, en un acto en Nueva York el pasado 17 de julio Reuters

Publicidad

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según informa este miércoles el diario británico 'The Times'.

"Gianni Infantino ofrece la final de la Copa del Mundo a Marruecos a cambio de apoyo. El presidente de la FIFA intenta persuadir a los países para que emitan declaraciones de respaldo mientras aumenta la presión sobre él para que dimita", informa Martyn Ziegler, autor de la información exclusiva de The Times.

El rotativo británico informa que Infantino está dispuesto a llevar la final de la próxima Copa del Mundo al futuro Estadio Hasan II, en Casablanca y con capacidad para 115.000 espectadores. Una polémica decisión que llega en el momento más delicado de Infantino al frente de la FIFA, después de su fallido plan de vender parte de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado.

Según The Times, con esta decisión de llevar la final del Mundial 2030 a Marruecos, Infantino busca asegurarse el apoyo de las 54 federaciones de la confederación africana de fútbol (CAF) de cara a las elecciones a la presidencia de la FIFA del 18 de marzo de 2027.

Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el campo elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid. El Mundial de 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos, aunque aún quedan por decidirse las sedes y el estadio que albergará la gran final de la Copa del Mundo.

Reunión de la FIFA en Rabat

Precisamente, este mismo miércoles Gianni Infantino había convocado en Rabat (Marruecos) una reunión de urgencia de todo el personal a su cargo, tras los comentarios negativos de algunos dirigentes sobre su plan de venta privatizada de la Copa Mundial. A su salida de la reunión, el presidente de la FIFA no ha hecho ninguna declaración a los medios de comunicación.

Según la información de la agencia PA Media, la reunión se convocó tras el pasado fin de semana y en ella participan el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom; el jefe de gabinete de la organización, Daniel O'Toole; el director jurídico, Emilio García Silvero; el responsable de las federaciones miembro, Elkhan Mammadov; la directora de Recursos Humanos, Kimberly Morris; el director de medios, Bryan Swanson, y el director de comunicaciones, David Farrelly.

Grafstrom se ha puesto en contacto con el personal de la FIFA para abordar la "triste y censurable serie de acontecimientos" ocurridos durante la última semana, "que afortunadamente concluyó con el abandono definitivo del proyecto" llamado FIFA Forward Enterprise (FFE).

"Es falso y engañoso"

Tras la reunión en la capital, la FIFA ha negado que Infantino haya prometido a Marruecos la final del Mundial 2030. Ha señalado a EFE que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente del organismo rector del fútbo mundial haya realizado una promesa en relación a la sede de la final de la próxima Copa del Mundo.

Además, la FIFA ha precisado que tomará una decisión "a su debido tiempo".

Ya está a la venta la camiseta con las dos estrellas de la selección española de fútbol

Una persona comprando la nueva camiseta de la selección española

Publicidad

Deportes

Gianni Infantino, en un acto en Nueva York el pasado 17 de julio

Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos, según The Times

Luis Figo, en una imagen de archivo

Luis Figo pide la dimisión de Infantino: "Ha degradado el cargo que prometió elevar"

Diego Piquera y Sergio Sancho, en el plató de Antena 3 Noticias

Diego Piquera y Sergio Sancho, dos de los mejores futbolistas freestyle del mundo, visitan Antena 3

Momento en el que un rayo impacta de forma mortal contra un jugador en Tailandia
Fútbol

Muere un futbolista de 24 años tras ser alcanzado por un rayo en un partido en Tailandia

Yan Diomande, en el Mundial 2026 con Costa de Marfil
Fútbol

Yan Diomande se incorpora a la pretemporada del RB Leipzig

El diputado de Sumar Nahuel González, en el Congreso de los Diputados
Mundial 2030

Sumar pide que España no organice con Marruecos el Mundial 2030

La formación política registra una proposición no de ley para debatir en el Congreso la organización del Mundial 2030 tras la crisis migratoria acontecida en Ceuta.

Ferran Torres, en el Yankee Stadium
MLB

Ferran Torres realiza el saque de honor en el Yankee Stadium

El futbolista español y autor del gol que dio a España su segunda Copa del Mundo ha sido el encargado de realizar el lanzamiento de apertura en el partido entre los New York Yankees y St. Louis Cardinals.

Carlos Alcaraz, en Cincinnati la temporada pasada

Carlos Alcaraz no jugará en Cincinnati y crece la duda sobre si llegará al US Open

Vinicius durante el Espanyol - Real Madrid

Vinícius: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol"

Un perro surfea una ola en el Campeonato Mundial Anual de Surf en California

Los mejores surferos caninos se reúnen en Pacifica, California: "Charlie lleva casi diez años surfeando y le encanta"

Publicidad