Vox insta al Gobierno a pedir a la FIFA la exclusión de Marruecos del Mundial 2030

Primero fue Sumar y ahora es Vox. La formación de Santiago Abascal ha registrado una proposición no de ley para pedir que el Gobierno inste a la FIFA a excluir a Marruecos de la organización del Mundial de 2030, que comparte con España y Portugal, después de lo que denomina "guerra híbrida" lanzada en Ceuta la semana pasada. Vox sostiene que la organización compartida de un evento como una Copa del Mundo requiere que los Estados anfitriones ofrezcan "plenas garantías de seguridad y estabilidad", además de mantener una relación de "confianza, cooperación y lealtad mutua".

Esa premisa, después de la entrada masiva de cerca de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, se incumplió y quebró por parte de Marruecos, según sostiene Vox.

"Han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida", argumenta el partido de Santiago Abascal.

Para Vox, "lejos de comportarse como un socio fiable, Marruecos ha vuelto a utilizar la inmigración como un mecanismo de coerción" frente a España, mostrando una vez más que "no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad".

La final del Mundial 2030, otro punto de fricción con Marruecos

La petición de Vox llega justo un día después de que el diario británico The Times asegurara que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, haya ofrecido la organización de la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo de cara a su reelección en los comicios que se celebrarán en marzo de 2027.

Esa noticia fue desmentida por la FIFA horas después de publicarse, asegurando que "es falso y engañoso" afirmar que Infantino haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030.

La proposición de Vox, además de exigir ante la FIFA que excluya a Marruecos de la organización del Mundial, también llama a oponerse a cualquier decisión que "relegue el protagonismo de España" en la organización del Mundial de 2030 y a que la final del campeonato se dispute fuera de territorio español.

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