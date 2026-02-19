Vox expulsa a Javier Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Vox suspende de militancia a Javier Ortega Smith, ex secretario general del partido, de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

El pasado 12 de febrero, la Ejecutiva de Vox adoptó su cese por unanimidad y designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Ortega Smith ha "desacatado" la orden

Javier Ortega Smith ha "desacatado" la orden, según fuentes de Vox, que ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido suspendido de forma cautelar. Es el proceso previo a lo que podría ser su expulsión definitiva, si el Tribunal de Garantías lo determina.

Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles de Vox. Fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024). Actualmente, es diputado en el Congreso desde el año 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.

A principios de mes, Ortega Smith advirtió de que la democracia interna en su partido era "manifiestamente mejorable" y denunció que la dirección nacional había cometido "injusticias y arbitrariedades" en su contra, a la vez que cargó contra su líder, Santiago Abascal.

Algunos de los episodios que ha protagonizado Ortega Smith, se han interpretado como provocaciones por parte de la dirección de Vox.

