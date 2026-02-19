Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Vox

Vox expulsa a Javier Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Arantxa Cabello ha sido designada nueva portavoz del grupo municipal.

Javier Ortega Smith

Javier Ortega SmithEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Vox suspende de militancia a Javier Ortega Smith, ex secretario general del partido, de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

El pasado 12 de febrero, la Ejecutiva de Vox adoptó su cese por unanimidad y designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Ortega Smith ha "desacatado" la orden

Javier Ortega Smith ha "desacatado" la orden, según fuentes de Vox, que ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido suspendido de forma cautelar. Es el proceso previo a lo que podría ser su expulsión definitiva, si el Tribunal de Garantías lo determina.

Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles de Vox. Fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024). Actualmente, es diputado en el Congreso desde el año 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.

A principios de mes, Ortega Smith advirtió de que la democracia interna en su partido era "manifiestamente mejorable" y denunció que la dirección nacional había cometido "injusticias y arbitrariedades" en su contra, a la vez que cargó contra su líder, Santiago Abascal.

Algunos de los episodios que ha protagonizado Ortega Smith, se han interpretado como provocaciones por parte de la dirección de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Feijóo, a los millennials: "Para ser útil a los jóvenes no hace falta ser un presidente molón, sino que se tome las cosas en serio"

Feijóo, a los millennials: "Para ser útil a los jóvenes no hace falta ser un presidente molón, sino que se tome las cosas en serio"

Publicidad

España

Abogado de la víctima del DAO

El abogado de la víctima del DAO: "Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado, solo para que entregara el arma"

José Piedrafita, abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte de José Ángel González

El abogado de la presunta víctima del DAO de la Policía: "Bastante hundida está como para decidir si debe dimitir Marlaska"

Javier Ortega Smith

Vox expulsa a Javier Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Tarek Jaziri-Aroja
Tarek Jaziri-Aroja

El politólogo Tarek Jaziri-Aroja cree que Rufián ahora "está en una tendencia ascendente" y dice que lo que propone es "ser estratégico"

Ex DAO Policía Nacional
Dimisión DAO

El ex DAO de la Policía Nacional confiesa que se enteró de la denuncia por la prensa: "Estoy hundido, soy inocente"

Foto de archivo de una persona introduciendo su voto en una urna electoral.
Elecciones Castilla y León

Elecciones Castilla y León 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

Aquí puedes consultar todos los detalles relativos a la propaganda electoral de cara a las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo.

Gemma Barroso
Nueva DAO interina

Gemma Barroso será la nueva DAO interina y habría apoyado a la víctima cuando le contó la presunta agresión sexual

Gemma Barroso era la jefa directa de la víctima cuando comunicó la baja. La víctima le habría contado lo ocurrido hace solo unos días y ella le mostró su apoyo.

Page

García-Page: "Al Gobierno le iría mejor si escuchara más a Felipe González"

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

¿Por qué la víctima del DAO no usó los canales internos de la policía para denunciar la agresión sexual?

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Una agente de policía no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece"

Publicidad