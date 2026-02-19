Lindsey Vonn perdió a su perro Leo el mismo día que sufrió el accidente en Cortina d'Ampezzo

El pasado 8 de febrero el sueño olímpico de Lindsey Vonn, leyenda del esquí alpino, acaba de la peor manera posible al sufrir una grave caída en el descenso de la mítica pista Tofana, en Cortina d'Ampezzo. La reina mundial del esquí se estrellaba al pasar una puerta y sufría una fractura compleja de tibia que le llevó ser operada en cuatro ocasiones y permanecer nueve días ingresada en un hotel de Treviso, Italia.

Tras varios días muy complicados, Lindsey Vonn regresa a Estado Unidos en un avión medicalizado, por delante una larga y compleja recuperación. "No me he puesto de pie en más de una semana... he estado en una cama de hospital, inmóvil desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en casa se siente increíble #inhome. Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien", indicaba la esquiadora de 41 años.

"El día que sufrí el accidente, Leo también lo hizo"

Y, como las desgracias muchas veces no vienen solas, ahora se ha sabido que Lindsey Vonn sufrió un doble palo ese fatídico 8 de febrero. La esquiadora de Saint Paul ha informado hace solo unas horas que el mismo día que sufrió el accidente en el descenso olímpico también fallecía su perro Leo.

"🤍 2013-2/9/2026 Leo ha fallecido y se ha reunido con Lucy y Bear en el cielo. Estos han sido unos días increíblemente difíciles. Probablemente los más duros de mi vida. Aún no he aceptado que se haya ido. El día que sufrí el accidente, Leo también lo hizo. Recientemente le habían diagnosticado cáncer de pulmón (había sobrevivido a un linfoma hace un año y medio), pero ahora su corazón le estaba fallando. Estaba sufriendo y su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su fuerte mente", apunta Lindsey Vonn en su cuenta de Instagram.

"Mientras yacía en mi cama de hospital al día siguiente de mi accidente, nos despedimos de mi gran chico. Había perdido tanto que significaba algo para mí en tan poco tiempo. No puedo creerlo. Mi chico ha estado conmigo desde mi segunda lesión de ligamento cruzado anterior, cuando más lo necesitaba. Me sostuvo en el sofá mientras veía los Juegos Olímpicos de Sochi. Me levantó cuando estaba deprimido. Se acostó a mi lado y me abrazó, siempre haciéndome sentir segura y amada. Hemos pasado por tanto juntos en 13 años", explica la esquiadora estadounidense junto a una serie de fotografías con su perro Leo.

"Va a pasar un tiempo antes de que procese emocionalmente las cosas, pero sé que siempre estará conmigo. Sé que está allá arriba con Lucy y Bear y mi mamá y mis abuelos y tanta gente que he perdido en los últimos años. Y me consuela saber que ya no está sufriendo. Nunca habrá otro Leo. Siempre será mi primer amor. Hoy me someto a otra cirugía. Pensaré en él cuando cierre los ojos. Te amaré por siempre, mi gran chico", concluye el mensaje de Lindsey Vonn.