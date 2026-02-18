Kylian Mbappé pide ser contundente con Prestianni: "Un jugador así no merece jugar más la Champions"

Kylian Mbappé tomo la palabra tras todo lo ocurrido anoche en Lisboa y el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. El delantero parisino pidió a la UEFA tomar cartas en el asunto y aseguró que el futbolista argentino del Benfica "no merece jugar más la Champions". El futbolista de Bondy ofreció su versión sobre lo ocurrido y denuncio que "el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono".

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", aseguró Mbappé.

"No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas", indicó el futbolista francés del Real Madrid en la zona mixta del Estadio da Luz.

"Las estrellas del fútbol mundial intentamos cambiar porque sabemos que tenemos un bosque que pesa mucho, que tenemos que dar ejemplo para todos los niños que nos miran. Porque es la Champions, la competición que yo como niño soñaba delante de mi tele, miraba con mis hermanos y con mis padres. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños nos miran y al final tenemos que decir que no hay que hablar en general porque eso es un problema a veces que hace la gente cuando pasan este tipo de cosas", explicó Mbappé.

"Cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo"

El futbolista parisino sostuvo que hay que denunciar actitudes y comportamientos como el de Gianluca Prestianni.

"Yo siempre que he venido a Portugal, tengo amigos portugueses y compañeros, nunca me ha pasado nada y siempre me tratan muy bien. Pero cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo. Después la gente nos ha pitado. Mi opinión es que no han escuchado lo que ha pasado, es normal que nos piten a mí y a 'Vini' después", aclaró Mbappé.

"No tengo nada contra la afición del Benfica ni contra su entrenador, que yo pienso que es uno de los mejores de la historia, ni contra el club de Benfica, que para mí es el mejor club de Portugal, uno de los mejores del mundo y que tiene gran historia. Pero hay que hacer algo, no podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así", añadió el futbolista galo.

"¿Pero tú has visto su cara? Yo puedo entender a la gente que estaba en el estadio, y es por eso que yo vengo a explicar con calma. Porque parece que somos un poco tontos, nosotros nos movemos un poco y tal... pero no lo somos, te digo que no lo somos. Yo no digo que sea perfecto, nunca voy a ser perfecto, hay cosas que hago mal y que hago bien, pero ese tipo de cosas yo no lo dejo pasar. Y yo pienso que hay que hacer algo, no es posible que este tipo de jugador... Yo pienso que este jugador es joven, tiene la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol, ¿cómo este tipo de cosas pueden venir a tu cabeza? Esto es un gran problema, que espero que vayamos a resolver y ahora hay que ver lo que va a pasar", apuntó Mbappé.

Kylian Mbappé explicó que "el partido hoy no es importante" y que "hay una cosa mucho más importante que el fútbol".

"Sí, sí, sí. Hemos pensado en salir, por eso nos fuimos. Fue la decisión del equipo. Después no sé lo que ha pasado, han pasado varios momentos, no sé lo que ha pasado... Yo he visto que otros jugadores han venido para volver y después ha pasado lo que ha pasado. Nosotros nos hemos quedado concentrados en lo que hacemos y hemos ganado el partido. Pero como ya he dicho, el partido hoy no es importante. Hay una cosa mucho más importante que el fútbol", aseveró Mbappé.

"Yo le he dicho a 'Vini': '¿Qué quieres hacer?. Cualquier cosa que quieras hacer lo vamos a hacer como equipo'. Porque ya lo dije en mi rueda de prensa contra el Mónaco, que nunca como equipo vamos a dejar a 'Vini' solo. Pero hablar está bien y hay que hacerlo. Hemos hecho, como equipo, apoyar a nuestro jugador", concluyó Mbappé.