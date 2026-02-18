Gianluca Prestianni niega los insultos racistas a Vinícius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

La polémica y lo ocurrido en el Estadio da Luz anoche ya está sobre la mesa y la UEFA tiene una buena 'patata caliente' que resolver. La acusación de racismo de Vinícias hacia Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, marca la primera jornada de los playoffs de la Champions League e incluso eclipsa el golazo del brasileño en Lisboa y la grana actuación de los de Álvaro Arbeloa. El Real Madrid dio un paso de gigante (0-1) para estar en los octavos de final, pero todo quedó en un segundo plano después de lo ocurrido en el minuto 51, cuando el delantero brasileño denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

A partir de ese momento, lo que estaba siendo un gran partido se torció. Y, tras el pitido final, llegaron los cruces de declaraciones y acusaciones. Mourinho fue equidistante con las versiones de su futbolista y la de Vinícius, mientras que el Benfica salió en defensa del jugador argentino. Pero Vinícius fue muy claro en un comunicado y señaló a Gianluca Prestianni.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió Vinícius en Instagram.

Mensaje de Vinícius en su Instagram | IG: Vinícius Jr.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", apuntó el brasileño.

¿Qué dice Gianluca Prestianni?

Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, se encuentra en el ojo del huracán y ha decidido pasar al ataque, negando las acusaciones de racismo por parte de Vinícius y Mbappé, y asegurando que "en ningún momento dirigí insultos racistas" al delantero brasileño.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", indicó el futbolista argentino en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Prestianni en su Instagram | IG: Gianluca Prestianni

"Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", finaliza el comunicado de Gianluca Prestianni.

El Benfica salió en defensa de su futbolista y, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, sostiene que los jugadores de Arbeloa "no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado"

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", indica el Benfica.

El Benfica lanzó un segundo tuit en el que mostraba su apoyo explicito a Gianluca Prestianni, apuntando estar "juntos, a tu lado"

El futbolista argentino reaccionaba a una de las publicaciones del Benfica, asegurando que "todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más".