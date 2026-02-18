Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: Día, horario oficial y dónde ver el partido de cuartos del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz salió sofocó la reacción del francés Valentin Royer en el segundo set y sumó su novena victoria en lo que va de 2026 para situarse en los cuartos de final del torneo de Doha, donde le aguarda el ruso Karen Khachanov (6-2 y 7-5).

El ruso, séptimo favorito y campeón en el 2024 de este torneo, ganó en tres sets al húngaro Marton Fucsovics por 6-2, 4-6 y 6-4.

Head 2 head

Alcaraz jugará por sexta vez con Khachanov al que siempre ha ganado. Cuatro de ellas sobre tierra batida, la última en el 2025, en el Masters 1000 de Roma, y una en pista dura, en el 2024, en los cuartos de final del torneo de Pekín. Siempre ganó el de El Palmar, que tiene un 5-0 en el head 2 head.

El moscovita, de 29 años, que llegó a ser el octavo del mundo en el 2019 y que ahora es el decimoséptimo jugador del ranking ATP, solo había ganado tres partidos antes de llegar a Doha. Cayó en primera ronda en Hong Kong y en tercera del Open de Australia, superado por el italiano Luciano Darderi. En Róterdam perdió en el segundo tramo frente al español Jaume Munar.

No gana un título Khachanov, plata olímpica en Tokio 2020, desde que levantó los trofeos de Almaty en el 2024, el mismo año que ganó precisamente en Doha aunque su premio más preciado fue el Masters 1000 de París que consiguió en el 2018 y que estuvo a punto de repetir el pasado curso cuando jugó la final del Masters 1000 de Canadá y perdió frente al estadounidense Ben Shelton.

Horario oficial del Alcaraz - Khachanov en Qatar

Carlos Alcaraz disputará su partido de cuartos de final del ATP 500 de Doha ante Karen Khachanov este jueves 19 de febrero no antes de las 17:30 hora peninsular española. El encuentro se jugará en el Khalifa International Complex Podrás consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz y el Qatar Open en la web de Antena 3 Deportes.

