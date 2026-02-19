Del 2-5 al 7-5: así aplacó Carlos Alcaraz la rebelión de Valentin Royer

Carlos Alcaraz escapó a tiempo de una situación peligrosa en su partido de octavos de final del ATP 500 de Doha ante el francés Valentin Royer (6-2 y 7-5). El número 1 del mundo llegó a estar 2-5 abajo en el segundo set ante un rival que se creció y mucho en la segunda manga, pero el campeón de siete grand slam sacó su mejor versión en el momento justo. El actual campeón del Open de Australia se anotó un parcial de cinco juegos para dar la vuelta al segundo set y citarse con Karen Khachanov en los cuartos de final.

"Tenía que estar preparado para todo. Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era sólo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso. El resto era trabajar para encontrar soluciones, para encontrar el camino correcto de nuevo", confesó Alcaraz.

"Estoy feliz de haber recuperado el ritmo y el buen tenis. Era cuestión de luchar. Sé de tenis. Se trata solo de un punto, y a veces es muy difícil cerrar el set o el partido", explicó el murciano a pie de pista.

"Simplemente tenía que aguantar y estoy contento de haberle dado la vuelta a la situación y haber ganado en dos sets", reconoció el tenista de El Palmar.

Carlos elevó a nueve sus partidos ganados en 2026 y por segundo año seguido se situó entre los ocho mejores de la competición. El pasado año fue eliminado por el checo Jiri Lehecka, ahora se medirá al ruso Karen Khachanov. El cara a cara refleja un contundente 5-0 a favor del español.

Carlos Alcaraz no pierde un partido al aire libre desde la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Ya son 27 triunfos sin error jugando sin techo en una racha que le ha llevado a conquistar Cincinnati, US Open, Tokio y Open de Australia.