Prestianni y su fondo de pantalla del móvil junto a Vinícius antes del escándalo en Champions League

El fondo del teléfono del joven argentino muestra la fotografía del duelo contra el Real Madrid en fase liga.

Vin&iacute;cius y Prestianni en el partido de Champions en Lisboa

Vinícius y Prestianni en el partido de Champions en LisboaReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Una imagen de Gianluca Prestianni disputando un balón con Vinícius Jr. en el Benfica-Real Madrid de enero era, hasta hace pocos días, el fondo de pantalla del teléfono móvil del extremo argentino. La captura, extraída de un vídeo oficial del club portugués, se ha hecho viral tras el supuesto incidente racista ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos equipos.

En el vídeo, grabado el 12 de febrero durante el viaje del Benfica a Ponta Delgada (Azores) para disputar un partido de la liga portuguesa ante el Santa Clara, se ve a Prestianni sentado en el avión junto a su compatriota Nicolás Otamendi. En ese momento, el fondo del teléfono del joven argentino muestra la fotografía del duelo con Vinícius.

Se trata de la misma imagen que Prestianni publicó hace dos semanas en su cuenta de Instagram, correspondiente al partido del 28 de enero en el Estádio da Luz, último encuentro de la fase regular de la Liga de Campeones, que el Benfica ganó por 4-2. Aquel triunfo permitió al conjunto lisboeta acceder al playoff europeo.

Vini denuncia que le llamó 'mono'

Ambos equipos volvieron a verse las caras este martes en la ida del playoff de acceso a octavos, con victoria del Real Madrid por 0-1 gracias a un gol de Vinícius en el minuto 50. El brasileño celebró el tanto bailando junto a la banderilla del córner y, a continuación, mantuvo un intercambio con Prestianni, que durante unos instantes se tapó la boca con la camiseta.

En el minuto 51 y 26 segundos, Vinícius denunció ante el árbitro francés François Letexier que el argentino le había dirigido un insulto racista. El colegiado activó entonces el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido permaneció detenido durante ocho minutos.

