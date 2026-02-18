La defensa del Benfica a Gianluca Prestianni: "Los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado"

El partido de ida de los playoffs de la Champions League en el Estadio da Luz dejó un golazo para el recuerdo de Vinícius y un lío mayúsculo acto seguido por los insultos racistas que el brasileño denuncia le profirió Gianluca Prestianni, futbolista argentino del equipo portugués, y que llevaron a activar el protocolo antirracismo de la UEFA y a detener el partido durante ocho minutos.

Gianluca Prestianni negó haber proferido insultos racistas contra cualquier jugador del Real Madrid. "En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", apuntó Prestianni en su Instagram.

La versión del futbolista argentino choca con la que denuncia Vinícius y el resto de jugadores del Real Madrid. En mitad de todo este lío, el Benfica salió en defensa de Gianluca Prestianni con un tuit en su cuenta de X en la que asegura que los jugadores de Arbeloa "no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado"

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", indica el Benfica.

En otro tuit, el club lisboeta mostró su apoyo total a Prestianni, asegurando estar "juntos, a tu lado".

El propio Gianluca Prestianni reaccionó al tuit del Benfica y defendiendo su gesto de taparse la boca con la camiseta.

"Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más", denuncio el futbolista argentino.

Arbeloa: "Tolerancia cero, no se puede permitir que esto pase en 2026"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue tajante sobre lo ocurrido en el Estadio da Luz de Lisboa y aseguró que se trata de un episodio que "no se puede permitir en un campo de fútbol en 2026".

"Hay que preguntar al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinícius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absolutamente cero y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026", explicó el entrenador salmantino.

Arbeloa desveló que "lo único" que le preguntó a Vinícius fue que "si quería seguir jugando" después de este episodio. "Nosotros estamos a su lado, tomase la decisión que tomase, al lado de Vinicius siempre, somos un equipo, morimos juntos, y cuando alguien tiene este tipo de actitudes con alguno de nosotros, vamos a estar siempre a su lado, somos un equipo unido y lucharemos siempre unidos", manifestó el entrenador del Real Madrid.

"El árbitro me ha dicho que no ha escuchado nada y que no puede hacer nada ante este tipo de situaciones. No podemos tolerar este tipo de actitudes ni que pueda ocurrir esto en un campo de fútbol. Y por supuesto, al lado de 'Vini', lo que hubiese decidido hubiésemos estado junto a él", aclaró el entrenador salmantino.

"Vinícius es un chico que no solo es un jugador espectacular, sino que es una gran persona, querido por todo el mundo. En cuanto le conoces, no tardas mucho en darte cuenta de la buena persona que es. Siempre ha sido un luchador, yo creo que lo va a seguir siendo siempre y vamos a estar a su lado", explicó Arbeloa.