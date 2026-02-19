El abogado de la presunta víctima del DAO de la Policía: "Bastante hundida está como para decidir si debe dimitir Marlaska"

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte de José Ángel González, ya exDAO de la Policía Nacional, ha estado en Espejo Público este jueves para informar sobre cómo se encuentra la inspectora denunciante.

El abogado de la inspectora traslada la preocupación de su clienta por todo el revuelo provocado desde que saliera a la luz su denuncia contra el que fuera número dos de la Policía Nacional.

"Me están diciendo que el futuro del ministro está en mis manos"

Piedrafita asegura que recibió un mensaje ayer de la presunta víctima con el siguiente mensaje: "Me están diciendo que el futuro del ministro está en mis manos".

Todo ocurre después de que ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera que sólo iba a dimitir si la presunta víctima se había sentido desprotegida, descargando responsabilidad soibre la inspectora.

"Bastante hundida está y bastantes ataques está recibiendo como para que ella tenga que afrontar la decisión sobre si debe dimitir el ministro", ha señalado Piedrafita.

"Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado"

"Cualquier miembro de la Policía, cuando está de baja psicológica, lleva un control, y más cuando tiene el arma retirada. A mi clienta solo le llamaron la primera vez cuando le dijeron 'estás baja es psicológica, tienes que entregar el arma'", afirma el abogado.

Aunque reconoce que no tiene pruebas concretas, Piedrafita indica que "hay cosas que te tienen que hacer sospechar, si no sorprender" a la hora de determinar si había más gente dentro del Cuerpo Nacional de Policía que conocía la denuncia de su clienta.

"Solo tiene que descolgar el teléfono y llamarnos"

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Piedrafita ha confirmado que Marlaska no se ha puesto en contacto con su clienta: "Ni ha hablado con ella ni ha hablado conmigo; solo tiene que descolgar el teléfono y llamarnos".

Se filtra su identidad en grupos de WhatsApp de policías

Además, en una entrevista para RTVE, el letrado ha explicado que la identidad de la denunciante ha sido filtrada en varios grupos de whatsapp de policías que ahora le están llamando y escribiendo, algo que ha "incrementado la ansiedad" de su clienta.