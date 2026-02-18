Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La UEFA abre una investigación por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinícius en Lisboa

El máximo organismo del fútbol europeo designa un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio en el partido Benfica - Real Madrid.

Gianluca Prestianni y Vin&iacute;cius pelean por un bal&oacute;n en el Estadio da Luz

Gianluca Prestianni y Vinícius pelean por un balón en el Estadio da LuzReuters

La UEFA ha dado el primer paso tras lo ocurrido anoche en el Estadio da Luz de Lisboa, donde el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antirracismo y paro el partido durante ocho minutos después de que Viníciusdenunciara un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, y ha designado un inspector de Ética y Disciplina para investigar lo ocurrido en el Benfica - Real Madrid.

"Se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF", informa la UEFA.

Se trata del paso previo a un posible expediente de sanción contra el futbolista argentino y/o el Benfica por la denuncia de Vinícius. La propia UEFA había comunicado horas antes estar "revisando" el informe oficial del partido, y ya había avanzado que abriría "procedimientos en caso de denuncia" tras la acusación de Vinícius Júnior al argentino Gianluca Prestianni.

Mensaje de Vinícius en su Instagram
Mensaje de Vinícius en su Instagram | IG: Vinícius Jr.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche se están revisando. En caso de denuncia, se abren procedimientos y, en caso de que se impongan sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. No disponemos de más información ni comentarios sobre este asunto en este momento", comentó la UEFA antes de abrir una investigación.

Vinícius Jr., autor del único gol del partido, se dirigió al colegiado del encuentro, el francés François Letexier, tras escuchar que Prestianni le había llamado 'mono', un hecho que confirmó el delantero francés Kylian Mbappé, que llegó a decir que el argentino había repetido el insulto hasta "en cinco ocasiones".

El futbolista argentino del Benfica negó los hechos y aseguró se "malinterpretó" lo que dijo al brasileño.

Mensaje de Prestianni en su Instagram
Mensaje de Prestianni en su Instagram | IG: Gianluca Prestianni

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", señaló Gianluca Prestianni en su cuenta de Instagram.

"Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", añadía el futbolista del Benfica.

