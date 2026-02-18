Un perro lobo se cuela en plena competición en los JJOO de Milano Cortina

Entras las imágenes curiosas y llamativas que están dejando los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026 ya figura lo ocurrido este miércoles en la clasificación de la modalidad de sprint por equipos femenino en esquí de fondo. Y es que un perro lobo checoslovaco se coló por sorpresa en la pista y persiguió a dos esquiadoras en la recta final del recorrido. El animal corrió por detrás de la esquiadora griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, llegando a la línea de meta junto a las dos esquiadoras olímpicas.

El perro iba con collar y pudo ser atrapado por los organizadores de la cita olímpica, lo que evitó cualquier situación que podría haber generado un incidente en la Tesero Cross-Country Skiing Stadium, en Tesero. Minutos después de esta curiosa escena, trascendio que el animal es un perro lobo checoslovaco, de nombre Nazgul.

Su dueña es una exesquiadora de fondo, Alice Varesco, una italiana que según informa Eurosport, reside a tan solo 500 metros de la sede donde se estaba disputando la prueba de esquí de fondo de los JJOO de Milano-Cortina 2026.

Al parecer, Nazgul llegó hasta la pista de Tesero sin que su dueña se diera cuenta, al estar presenciando la prueba de biátlon en Antholz, siempre según informa Eurosport.

Tras la anécdota con el perro lobo checoslovaco, la competición continuó y las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist se hicieron con el oro en la prueba de esprint por equipos de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026.

Sundling y Dahlqvist marcaron un tiempo de 20:29.99, con el que derrotaron a las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39) -medalla de plata- y a las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20:35.86) -medalla de bronce-.

Klaebo logra su quinto oro en Milano Cortina

El noruego Johannes Osflot Klaebo continúa haciendo historia y este miércoles logró su quinto oro en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), elevando a diez su récord histórico absoluto en citas olímpicas invernales, al ganar este miércoles, junto a Einar Hedegart, la prueba sprint por equipos, en la que España acabó decimoquinta, en Tesero.

Klaebo y Hedegart sumaron un tiempo de 18 minutos, 28 segundos y 98 centésimas, y ganaron con un segundo y cuatro décimas sobre Ben Ogden y Gus Schumacher, que lograron la medalla de plata para Estados Unidos.

Elia Burp y Federico Pellegrino, que entraron a 3,3 segundos de la pareja noruega, se llevaron el bronce para Italia. Los españoles Jaume Pueyo y Marc Colell concluyeron decimoquintos, a 37 segundos y 35 centésimas de la pareja noruega.