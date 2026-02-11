Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La desgarradora despedida de Noelia, viuda de Xisco Quesada: "No tengo palabras para expresar todo lo vivido"

El joven 'influencer' y futbolista mallorquín falleció a los 28 años a causa de un cáncer de páncreas.

Noelia Garc&eacute;s y Xisco Quesada

Noelia Garcés y Xisco QuesadaIG noeliisgarces

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El influencer mallorquín Xisco Quesada, conocido por narrar públicamente su proceso contra el cáncer, ha fallecido a los 28 años. La noticia fue confirmada por su familia "con enorme tristeza" a través de su propia cuenta en redes sociales.

Padre de dos hijos y jugador de fútbol en equipos locales como el San Pedro, CD Cide y UD Alaró, Quesada fue diagnosticado de cáncer de páncreas con metástasis el 5 de junio de 2025. Desde entonces, convirtió su perfil de Instagram -donde acumulaba más de 353.000 seguidores- en un espacio para compartir su día a día, sus tratamientos y reflexiones personales sobre la enfermedad.

Mensaje de su viuda

Su viuda, Noelia Garcés, publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de varias imágenes familiares. "Papi… no tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos", escribió.

"Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo, que los recuerdos que tienen son para toda la vida y son los más bonitos que podrían haber vivido", continuó en el texto, junto a fotografías de momentos compartidos en familia.

"Estás para siempre con nosotros, no lo olvides. Te amamos ahora y siempre, tu familia", concluyó la joven.

Valentía y honestidad

Quesada se convirtió en un referente en redes sociales al mostrar con total transparencia el proceso de la enfermedad, incluidos los momentos más duros. Sus publicaciones conectaron con miles de personas que atravesaban situaciones similares y generaron una gran ola de apoyo.

Cuando necesitó costear un tratamiento privado tras agotar las opciones disponibles en la Seguridad Social, lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos. Explicó que había intentado financiar otras alternativas médicas por su cuenta y que, tras abandonar temporalmente Mallorca y pasar dos meses sin ver a sus hijos, se vio obligado a pedir ayuda. Sus seguidores respondieron masivamente y lograron reunir hasta 900.000 euros.

Consciente de la gravedad de su situación, dejó claras sus últimas voluntades en caso de que el tratamiento no funcionara: "Si en el peor de los casos las cosas salen mal -porque también es una posibilidad-, entre un 60 y un 70% de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. El 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora".

Su historia, marcada por la valentía y la honestidad, deja una profunda huella entre sus seguidores y en la comunidad que lo acompañó durante su lucha.

