Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Mourinho: "Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra..."

El entrenador del Benfica considera que Vinícius no puede "meterse con 60.000 personas en este estadio".

Mourinho conversa con Vin&iacute;cius en el Estadio da Luz

Mourinho conversa con Vinícius en el Estadio da LuzEfe

Publicidad

El entrenador del Benfica, José Mourinho, se refirió al incidente entre Vinícius y Gianluca Prestianni, un episodio en el que el futbolista del Real Madrid acusó al brasileño de proferirle insultos racistas y que obligó a parar el partido ocho minutos.

"¿Arrepentido de qué? Yo he hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé", señaló Mourinho en declaraciones a Movistar+.

"La única cosa que sé es que hasta el gol es un gran partido, con un Benfica que ha entrado muy bien y con un Madrid fortísimo que después ha cambiado el partido a partir del minuto 30-35. Vinícius marca un gol que solo Vinícius o Mbappé pueden marcar", indicó el técnico portugués.

"Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio", dijo. "¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este... Sale a los hombros de sus compañeros. Ahí se acabó el partido", apuntó el técnico del Benfica.

"Me expulsan porque dije una cosa muy obvia"

Por otra parte, 'The Special One' afirmó que el árbitro no quiso expulsar a varios jugadores madridistas.

"Me expulsan porque dije una cosa muy obvia. El árbitro tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Huijsen no pueden ver la amarilla. No ha querido dársela a Carreras y no ha querido dársela a Tchouaméni", aseguró Mourinho.

"Yo solo le he dicho esto al árbitro porque tengo 1.400 partidos con el culito en el banquillo. Él sabía perfectamente a quién se la podía dar y a quién no se la podía dar. Al final, se la da a uno que la podía ver. Sabemos cómo funciona la cosa. El Madrid ha merecido la victoria, ha sido más fuerte", analizó el veterano entrenador luso.

"Sí, no me sentaré en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo. Es difícil para mí. Pero ahí están mis compañeros, mis asistentes, que harán su trabajo", finalizó Mourinho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jaime Bonet hace historia volando con una moto: "No es IA, es real"

Jaime Bonet en acción

Publicidad

Deportes

Mourinho conversa con Vinícius en el Estadio da Luz

Mourinho: "Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra..."

Vinícius pide explicaciones en el Estadio da Luz

Vinícius señala a Prestianni: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Carlos Alcaraz en el Qatar Open de Doha

Carlos Alcaraz - Valentin Royer: Horario oficial, fecha y dónde ver el partido de octavos del ATP 500 de Doha

Alcaraz celebra su victoria ante Rinderknech en Doha
Qatar Open

Alcaraz supera a Rinderknech en su exigente estreno en Doha rumbo a octavos

Vinícius se va de Prestianni en Da Luz
Champions League

Vinícius lidera la revancha del Real Madrid ante el Benfica en el playoff de la Champions League (0-1)

Complicado reto de una avioneta de aterrizar sobre el techo de un vagón de tren en movimiento y volver a despegar
Vuelo acrobático

¡Avioneta a todo tren! Aterriza sobre el techo de un vagón en movimiento... y vuelve a despegar

El piloto italiano Darío Costa ha hecho historia con un aterrizaje y despegue de precisión en un tren de carga en Turquía, una maniobra de alto riesgo y muchas horas de pruebas y simulación que acabó en una ejecución perfecta.

Casey Wasserman junto a Donald Trump
Los Ángeles 2028

Piden la dimisión del presidente del comité de Los Ángeles 2028 tras ser vinculado con Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión de Casey Wasserman por los correos con Ghislaine Maxwell en los llamados 'Archivos Epstein'.

Joan Laporta, en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Barcelona

Joan Laporta: "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos"

Kurt Van Dyke, en una imagen de archivo

Asesinan a Kurt Van Dyke, legendario surfista californiano, en Costa Rica

Lindsey Vonn desde el hospital

Lindsey Vonn regresa a Estados Unidos tras cuatro operaciones y nueve días hospitalizada

Publicidad