Vinícius señala a Prestianni: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

El partido de ida del playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid estuvo marcado por el golazo que anotó Vinícius y por el incidente ocurrido con Gianluca Prestianni, futbolista argentino del equipo lisboeta que, según denuncia el delantero brasileño del Real Madrid le profirió insultos racistas tras la celebración del 0-1. Vinícius denunció al árbitro François Letexier un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido.

El futbolista del Real Madrid, protagonista por partida doble en el Estadio da Luz, emitió un mensaje en sus redes sociales tras el partido y aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

Mensaje de Vinícius en su Instagram | IG: Vinícius Jr.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió Vinícius en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció el brasileño.

Gianluca Prestianni, señalado por esos supuestos insultos racistas hacia Vinícius, negó los hechos y afirmó que "en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie".

En un breve mensaje en sus redes sociales, el jugador argentino "lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Mensaje de Prestianni en su Instagram | IG: Gianluca Prestianni

Mbappé pide que Prestianni no vuelva a jugar: "No merece jugar más la Champions League"

El futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, aseguró que el argentino Gianluca Prestianni, jugador del SL Benfica, "no merece jugar más la Champions League" en esta temporada, después de haber propinado presuntamente un insulto racista a Vinícius Jr. durante la ida de su 'playoff' de dieciseisavos de final.

"No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas", comentó Mbappé en el Estadio da Luz.

"Las estrellas del fútbol mundial intentamos cambiar porque sabemos que tenemos un bosque que pesa mucho, que tenemos que dar ejemplo para todos los niños que nos miran. Porque es la Champions, la competición que yo como niño soñaba delante de mi tele, miraba con mis hermanos y con mis padres. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños nos miran y al final tenemos que decir que no hay que hablar en general porque eso es un problema a veces que hace la gente cuando pasan este tipo de cosas", señaló Mbappé.

"Yo siempre que he venido a Portugal, tengo amigos portugueses y compañeros, nunca me ha pasado nada y siempre me tratan muy bien. Pero cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo. Después la gente nos ha pitado. Mi opinión es que no han escuchado lo que ha pasado, es normal que nos piten a mí y a 'Vini' después", añadió el delantero parisino.

"Por eso que para mí no pasa nada, no tengo nada contra la afición del Benfica ni contra su entrenador, que yo pienso que es uno de los mejores de la historia, ni contra el club de Benfica, que para mí es el mejor club de Portugal, uno de los mejores del mundo y que tiene gran historia. Pero hay que hacer algo, no podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así", reiteró Mbappé

Preguntado por si en algún momento los jugadores de Benfica les habían pedido disculpas, Mbappé fue muy claro.

"No. ¿Pero tú has visto su cara? Yo puedo entender a la gente que estaba en el estadio, y es por eso que yo vengo a explicar con calma. Porque parece que somos un poco tontos, nosotros nos movemos un poco y tal... pero no lo somos, te digo que no lo somos", afirmó Mbappé.

"Yo no digo que sea perfecto, nunca voy a ser perfecto, hay cosas que hago mal y que hago bien, pero ese tipo de cosas yo no lo dejo pasar. Y yo pienso que hay que hacer algo, no es posible que este tipo de jugador... Yo pienso que este jugador es joven, tiene la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol, ¿cómo este tipo de cosas pueden venir a tu cabeza? Esto es un gran problema, que espero que vayamos a resolver y ahora hay que ver lo que va a pasar", aseveró el delantero francés.

También le preguntaron si de verdad él y sus compañeros habían pensado en abandonar el campo.

"Sí, sí, sí. Hemos pensado en salir, por eso nos fuimos. Fue la decisión del equipo. Después no sé lo que ha pasado, han pasado varios momentos, no sé lo que ha pasado... Yo he visto que otros jugadores han venido para volver y después ha pasado lo que ha pasado. Nosotros nos hemos quedado concentrados en lo que hacemos y hemos ganado el partido. Pero como ya he dicho, el partido hoy no es importante. Hay una cosa mucho más importante que el fútbol", recalcó Mbappé.

Mbappé también esveló qué había hablado con Vinícius antes de regresar.

"Yo le he dicho a 'Vini': '¿Qué quieres hacer'. Porque al final le ha dicho eso y ''Vini', cualquier cosa que quieras hacer lo vamos a hacer como equipo'. Porque ya lo dije en mi rueda de prensa contra el Mónaco, que nunca como equipo vamos a dejar a 'Vini' solo. Pero hablar está bien y hay que hacerlo. Hemos hecho, como equipo, apoyar a nuestro jugador", insistió el futbolista francés.

"Yo te pregunto, si te pasas algo así, ¿cómo te vas a sentir tú?", le espetó a una periodista; ella respondió que "rabiosa, decepcionada y muy triste", a lo que Mbappé replicó con un gesto cómplice antes de que le volvieran a preguntar solamente por el partido. "Ése es el problema. Y si ahora ganamos la Champions League, ¿me vas a hablar del resultado? No me importa el resultado. No es lo más importante el fútbol", repitió Mbappé.

"Es importante poner palabras y explicarlo con calma para que la gente lo comprenda. No quiero que este asunto pase y avancemos a lo siguiente porque sea la Champions League. Y en el partido de vuelta espero, por supuesto, que le demos un maravilloso partido de fútbol al Bernabéu", zanjó Mbappé.