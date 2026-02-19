Gemma Barroso será la nueva DAO interina y habría apoyado a la víctima cuando le contó la presunta agresión sexual

La dimisión del DAO José Ángel González tras ser acusado de agresión sexual a una subordinada es es último terremoto político que sacude al Gobierno y más concretamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles González ha asegurado que "en el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones".

José Ángel González era el hombre de confianza del ministro del Interior y este escándalo ha puesto sobre las cuerdas a Grande-Marlaska que este miércoles en el Congreso se comprometió a dimitir si se lo pide la víctima ya que asegura que hasta este martes no tenía conocimiento de lo ocurrido. Por el momento, ha suspendido al comisario Óscar San Juan, mano derecha del jefe de la policía, que podría haber tapado la violación y, fuentes cercanas indican que le habrían ofrecido un puesto en una embajada a la víctima.

¿Quién es Gemma Barroso, la nueva DAO interina?

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha abierto diligencias tras apreciar indicios de un presunto delito de agresión sexual y el querellado está citado a declarar el próximo 17 de marzo. Ya se conoce el relevo del DAO de forma interina. Se trata de Genma Barroso, una mujer que conoce bien a la víctima ya que ésta le habría contado la presunta violación y ella le mostró su apoyo.

Gemma Barroso Villarreal asumió la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en octubre de 2024. Con anterioridad, desempeñó su carrera profesional principalmente en las áreas operativas de las especialidades de Policía Científica e Información.

El abogado de la víctima apunta en la querella a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. La querellante, integrante de la Policía Nacional, mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO, que según el escrito acabó "por decisión unilateral" de la víctima.

Barroso era la jefa directa de la víctima en el momento en el que comunicó la baja del cuerpo y según su abogado hace unos días la víctima le reconoció la presunta violación y Barroso le mostró su apoyo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.