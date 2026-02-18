La súper mamá oro en los Juegos con 41 años y dos hijos sordos, uno con síndrome de Down

Ella misma pensó que sería imposible pero la norteamericana Elana Meyers ha logrado el oro en la modalidad de bobsleigh individual en estos Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina. Lo hizo superando a su rival alemana por sólo cuatro centésimas.

Con esta medalla suma ya seis y se convierte en la atleta negra más condecorada en unos JJ.OO de invierno y en la mujer de mayor edad, tiene 41 años, en ganar un oro en unos juegos. Ha participado en cinco olimpiadas: Vancouver, Sochi, Pyeongchang, Pekín y ahora Milán-Cortina. Siempre consiguió plata o bronce pero el oro se le resistía hasta ahora.

Se aficionó al bobsleigh de pequeña

Impulsada por su madre, se aficionó al bobsleigh desde pequeña y su equipo ha confiados siempre en sus posibilidades deportivas. "Mi equipo creyó en mí y eso me ha permitido estar hoy aquí", eran las palabras de Elana Meyers en rueda de prensa tras su victoria.

Pero detrás del éxito deportivo hay una historia humana que supera su hazaña profesional. El verdadero triunfo en su vida es ser madre de sus dos hijos de 5 y 3 años, son niños sordos y uno de ellos con síndrome de down.

Ambos acompañan a su madre en todo el circuito de competición, de lo contrario Elana nunca hubiera seguido adelante con su carrera deportiva que habría abandonado por atender y cuidar de sus hijos con necesidades especiales.

Su equipo lo sabía y quiso darle la oportunidad de continuar en el deporte, permitiéndole la compañía siempre de sus pequeños. "Es una idea loca, pero podrás llevar a los niños de gira y te apoyaremos", así contaba la medallista las palabras de su equipo cuando le propusieron que sus hijos viajaran con ella.

Junto a su madre en cada celebración

Los pequeños aparecen junto a su madre en cada celebración, ella es la primera que acude a buscarlos entre su equipo y en brazos y delante de todos vive con ellos cada triunfo. Su gran equipo deportivo lo completa su marido, entrenador de baloncesto que les acompaña cuando su agenda se lo permite.

Es el triunfo de una deportista pero sobre todo es el oro para una madre, Elana Meyers que ha hecho historia en estos juegos de invierno de Milán y Cortina y sus hijos han sido testigos de ello.

