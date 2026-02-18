Vicente Vallés: "Una agente de policía no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece"

Una inspectora de la Policía Nacional acusa a su jefe, el máximo responsable operativo del cuerpo, de haberla agredido sexualmente. Estamos ante un caso gravísimo. Lo es, en primer lugar, por el hecho en sí. Lo es, además, porque se trata de la supuesta agresión sexual de un jefe a una subordinada. Y lo es, aún más, porque ocurre en el seno de un cuerpo de seguridad tan importante como la Policía Nacional.

Pero hay algo que lo convierte en todavía más grave. Porque la mujer que acusa a su superior ha llevado el caso a la Justicia, sin acudir primero a la propia policía, en la trabaja. Y eso supone que una agente de la policía nacional no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece. Eso pone en cuestión si el ministerio del Interior ofrece la seguridad debida a sus propios funcionarios, que, además, se ocupan de salvaguardar la seguridad de todos. Un cuerpo de seguridad que lucha contra el delito, no ha detectado un delito que supuestamente se cometía en su propio seno.

El Gobierno trata de gestionar la denuncia contra el jefe operativo de la policía, sin que eso suponga la caída del ministro Marlaska, aunque se trate de un nuevo escándalo en su ministerio. Pedro Sánchez da su apoyo cerrado a Marlaska, frente a la oposición, que le exige su renuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.