Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Opinión

Vicente Vallés: "Una agente de policía no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece"

Un cuerpo que lucha contra el delito, no ha detectado un delito que supuestamente se cometía en su propio seno.

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés sobre el caso del DAO | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

Una inspectora de la Policía Nacional acusa a su jefe, el máximo responsable operativo del cuerpo, de haberla agredido sexualmente. Estamos ante un caso gravísimo. Lo es, en primer lugar, por el hecho en sí. Lo es, además, porque se trata de la supuesta agresión sexual de un jefe a una subordinada. Y lo es, aún más, porque ocurre en el seno de un cuerpo de seguridad tan importante como la Policía Nacional.

Pero hay algo que lo convierte en todavía más grave. Porque la mujer que acusa a su superior ha llevado el caso a la Justicia, sin acudir primero a la propia policía, en la trabaja. Y eso supone que una agente de la policía nacional no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece. Eso pone en cuestión si el ministerio del Interior ofrece la seguridad debida a sus propios funcionarios, que, además, se ocupan de salvaguardar la seguridad de todos. Un cuerpo de seguridad que lucha contra el delito, no ha detectado un delito que supuestamente se cometía en su propio seno.

El Gobierno trata de gestionar la denuncia contra el jefe operativo de la policía, sin que eso suponga la caída del ministro Marlaska, aunque se trate de un nuevo escándalo en su ministerio. Pedro Sánchez da su apoyo cerrado a Marlaska, frente a la oposición, que le exige su renuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marlaska, sobre la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional: "No sabíamos nada hasta ayer"

Marlaska

Publicidad

España

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

¿Por qué la víctima del DAO no usó los canales internos de la policía para denunciar la agresión sexual?

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Una agente de policía no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece"

Gabriel Rufián en el acto conjunto sobre la unidad de la izquierda

Rufián pide unidad a la izquierda y una lista única por provincia: "No quiero ilusionar, quiero ganar"

Juan Ramón Carasatorre, el etarra ahora absuelto
Tribunales

Semilibertad para Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Pedro Sánchez
Felipe González

Sánchez ironiza sobre el voto en blanco de González: "Encantado de que en un futuro vuelva a votar al PSOE, pero será lejano porque me voy a volver a presentar"

Koldo García, en una imagen de archivo.
Caso Koldo

Koldo y su exmujer hablaban sobre "meter" votos en las primarias que convirtieron a Sánchez en líder del PSOE

Según las nuevas conversaciones del teléfono móvil de Koldo García, a las que ha tenido acceso El Español, Koldo y su mujer podrían haber manipulado algunas urnas en las primarias socialistas de 2017. Varias conversaciones de las que dispone Antena 3 Noticias también apuntan al papel de Koldo en las jornadas electorales socialistas.

Yolanda Díaz
Sumar

Yolanda Díaz se desmarca de su acto de refundación de la coalición Sumar: "Es el momento de las formaciones políticas"

El evento se celebra este sábado en Madrid bajo el lema 'Un paso al frente'.

Feijóo, a los millennials: "Para ser útil a los jóvenes no hace falta ser un presidente molón, sino que se tome las cosas en serio"

Feijóo, a los millennials: "Para ser útil a los jóvenes no hace falta ser un presidente molón, sino que se tome las cosas en serio"

José Ángel González

Audios, llamadas y coacciones, los detalles de la querella por presunta agresión sexual en una vivienda asignada por Interior

Miguel Tellado

El PP pide la dimisión de Marlaska por "saber, tapar y encubrir" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

Publicidad