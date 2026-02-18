Alcaraz frena la reacción de Royer en Doha y se medirá a Khachanov en cuartos

Carlos Alcaraz frenó la reacción del francés Valentin Royer y, tras vencer por 6-2 y 7-5, se situó en los cuartos de final del torneo de Doha, en los que se enfrentará al ruso Karen Kachanov. Alcaraz, número 1 del mundo, tardó una hora y 36 minutos en conseguir su novena victoria en 2026 para avanzar en la competición e igualar el registro obtenido en 2025.

El murciano, reciente campeón del Open de Australia, donde completó el 'Grand Slam' en su palmarés, firmó su segunda victoria esta semana en la capital de Catar. Alcaraz tuvo que sortear el desparpajo de un Royer sin nada que perder y que disfrutó hasta que el murciano le cortó la opción de un tercer set.

Paseo en el primer set

El due fue intenso, con peloteos largos y mucha calidad en los golpes, pero el de El Palmar llevó la voz cantante aprovechando la primera bola de 'break' en el tercer juego. Royer no tuvo la misma eficacia a continuación con las oportunidades de rotura y Alcaraz certificó el primer set con un 6-2 contundente.

Sin embargo, el galo afinó sus golpes y empezó a restar más al servicio de un Alcaraz que se quedó algo parado en el inicio del segundo acto. Royer buscó el 'break' y lo encontró en el cuarto juego, capaz incluso de confirmarlo (1-4). El murciano soltó un par de gritos de tensión y subió el nivel para evitar el tercer set.

Del 2-5... al 7-5

El campeón de siete 'grandes' dio la vuelta al parcial, del 2-5 al 7-5, para mantener su impoluto inicio de 2026 tras convertirse hace unas semanas en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'.

Alcaraz se medirá ahora en cuartos de final a Khachanov, número 17 del mundo. Por la parte baja del cuadro avanzó también el número 2 del mundo, Jannik Sinner, con un 6-3, 7-5 al australiano Alexei Popyrin.

"Llegué a pensar en el tercer set"

Tras el duelo, Carlitos ha reconocido que vio la tercera manga muy cerca: "Tenía que estar preparado para todo. Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era sólo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso. El resto era trabajar para encontrar soluciones, para encontrar el camino correcto de nuevo", dijo Alcaraz.

Sin embargo, el murciano de 22 años tuvo una estupenda reacción y evitó que el partido se alargara: "Estoy feliz de haber recuperado el ritmo y el buen tenis. Era cuestión de luchar. Sé de tenis. Se trata solo de un punto, y a veces es muy difícil cerrar el set o el partido", dijo.

"Simplemente tenía que aguantar y estoy contento de haberle dado la vuelta a la situación y haber ganado en dos sets", indicó Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.