Cabreo del Sevilla con André Silva: "Espero que no le llame Portugal para jugar, es un caso para hablarlo"

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha confirmado que el delantero André Silva no va a volver a jugar lo que queda de temporada, aquejado de molestias en el tendón rotuliano, y espera que debido a eso la selección portuguesa no le convoque, afirmando que si lo hace debería actuar la UEFA para hacer prevalecer el informe médico del club y que no queden por "tontos".

"Es un caso para hablarlo, porque estuvo muy bien en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta con nosotros, los dos últimos meses, no ha estado. Me imagino que por el bien del fútbol, la selección portuguesa no le llamará para jugar", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (18.30 horas) respecto a los próximos compromisos internacionales.

Las dudas por el rendimiento del delantero luso, que cuajó una gran primera mitad de temporada, son una constante en el entorno nervionense. "Cómo se nos quedaría la cara a todos los aficionados, Consejo de Administración, dirección deportiva o presidente si lo viéramos jugando con su selección a primeros de junio... Si es así, debería intervenir UEFA para que prevalezca el informe médico del equipo que le está pagando, porque no somos tontos", apuntó.

Por otra parte, el técnico sevillista recordó que el equipo ya no depende de sí mismo para pelear por la cuarta plaza con Getafe y Valencia, pero apeló a vencer en las dos últimas jornadas para tener opciones reales. "Las posibilidades pasan por conseguir los seis puntos que nos quedan y esperar otros resultados, ya que hemos dejado pasar ocasiones y hemos perdido depender de nosotros mismos", indicó.

"El Sevilla es un club muy exigente, nuestro objetivo debe ser la 'Champions' porque es una forma de crecer, eso lo debe saber cualquiera que venga al Sevilla, para estar entre los mejores de Europa", continuó.

Sobre el rival, Caparrós aseguró que los de Diego Pablo Simeone son un espejo en el que mirarse. "El Atlético de Madrid es una referencia a tener en cuenta, ya que incluso consiguió romperle la hegemonía a Barcelona y Real Madrid. Si tiene algo el Atlético de Madrid es que compite, sea oficial o partido amistoso", subrayó.

"Competir no es una palabra vacía, el equipo tiene que competir e igualar en lo que nos han ganado los tres últimos equipos. Competir es ser solidario, sacrificarse y hacer cosas que a lo mejor no te gustan, porque el equipo tiene talento y calidad. Lo del Leganés fue un palo y hacer un buen partido mañana serviría para quitarse la espina", concluyó.