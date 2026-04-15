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Bayern de Múnich - Real Madrid, en directo: Horario, onces y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions League

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Bayern de Múnich - Real Madrid de cuartos de final de la Champions League.

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Vinícius y Upamecano, en una acción durante el partido de idaReuters

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Todo o nada en Múnich. El Real Madrid se juega toda la temporada esta noche en el Allianz Arena, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Tras dimitir de la pelea por LaLiga, los de Arbeloa buscan remontar el 1-2 del pasado martes en el Bernabéu ante el conjunto bávaro. Los de Kompany se aferran al Allianz Arena, donde suman cinco triunfos en la Champions (Chelsea, Brujas, Sporting de Portugal, Unión Saint-Gilloise y Atalanta), con un balance de 16 goles a favor y solo tres tantos en contra.

El conjunto blanco sabe que lo que resta de temporada pasa por lo que ocurra esta noche en Múnich, después de alejarse hasta los nueve puntos respecto al Barcelona tras el empate ante el Girona y la victoria de los de Flick en el derbi ante el Espanyol. Con LaLiga prácticamente imposible, eliminados de la Copa del Rey y después de haber perdido ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, al Real Madrid solo le queda su competición favorita para salvar otra temporada sin títulos.

Álvaro Arbeloa ha viajado hasta Múnich con 23 jugadores, entre los que no ha sido incluido Raúl Asencio, sin parte médico ni alguna dolencia aparente. Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger regresan después de descansar en Liga, por lo que ambos apuntan a ser titulares este miércoles en el Allianz Arena. Thibaut Courtois y Rodrygo Goes siguen siendo baja y Tchouaméni lo es por sanción.

De esta forma, Lunin estará un partido más bajo los palos, con una defensa formada por Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão y Ferland Mendy. En el centro del campo, el entrenador salmantino podría apostar por Valverde, Thiago Pitarch y Bellingham. Arriba, el tridente estará formado por Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Por su parte, Vincent Kompany apostará por su once de lujo para tratar de hacer bueno el resultado de la ida y eliminar al Real Madrid 14 años después. En las últimas cuatro eliminatorias entre los dos colosos del fútbol europeo (2014, 2017, 2018 y 2024) imperó el conjunto blanco y en las cuatro acabó siendo campeón.

El once del Bayern apunta a ser el formado por Neuer bajo los palos; Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić en defensa; Kimmich, Pavlović, Olise y Gnabry en el centro del campo; y arriba, la dupla formada por Luis Díaz y Harry Kane.

Posibles onces del Bayern de Múnich - Real Madrid

Bayern de Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry; Luis Díaz y Harry Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Ferland Mendy; Valverde, Thiago Pitarch, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinicius.

Horario y dónde ver el Bayern de Múnich - Real Madrid

El Bayern de Múnich - Real Madrid, partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025 - 2026, se jugará el miércoles 15 de abril a las 21:00 horas en el Allianz Arena.

El Bayern de Múnich - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.

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