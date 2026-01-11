Barcelona - Real Madrid, en directo: ¡Vinicius perdona la primera! (0-0)

Por cuarto año consecutivo, Barça o Real Madrid levantarán la Supercopa de España en Arabia tras eliminar a Athletic de Bilbao y Atlético respectivamente. El primer título de la temporada visitará Barcelona o Madrid, y recordando que en seis de las últimas siete ediciones el campeón de la Supercopa terminó siendo el campeón liguero, esta tarde noche la final guarda otro gran aliciente para presencia el segundo Clásico de la temporada, primero en una final. Los azulgrana han ganado dos de las últimas tres ediciones y buscan sumar el tercer título oficial en la era Hansi Flick. El Madrid, a su vez, aspira al primer con Xabi en el banquillo, que también dirigirá su primera final como entrenador merengue.

Lamine, sí; Mbappé, duda hasta el final

En cuanto a las bajas y dudas, Lamine fue baja ante el Athletic por un problema estomacal, tal y como informó Flick en la previa de la final, pero el internacional español será de la partida. La gran duda reside en Mbappé, que se perdió la semifinal ante el Atlético y tras la victoria blanca viajó con urgencia a Arabia para intentar apurar sus opciones de estar en el once oficial. Militao, Arnold (Real Madrid), Gavi y Christensen (Barça) son baja.

Onces oficiales de Barça y Madrid

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Rodrygo y Vinicius.

