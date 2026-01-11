Supercopa de España
Barcelona - Real Madrid, en directo: ¡Vinicius perdona la primera! (0-0)
Barça y Real Madrid se ven las caras en la primera final de la temporada 2025-2026. Sigue en directo la lucha por la Supercopa de España entre culés y merengues.
Publicidad
Por cuarto año consecutivo, Barça o Real Madrid levantarán la Supercopa de España en Arabia tras eliminar a Athletic de Bilbao y Atlético respectivamente. El primer título de la temporada visitará Barcelona o Madrid, y recordando que en seis de las últimas siete ediciones el campeón de la Supercopa terminó siendo el campeón liguero, esta tarde noche la final guarda otro gran aliciente para presencia el segundo Clásico de la temporada, primero en una final. Los azulgrana han ganado dos de las últimas tres ediciones y buscan sumar el tercer título oficial en la era Hansi Flick. El Madrid, a su vez, aspira al primer con Xabi en el banquillo, que también dirigirá su primera final como entrenador merengue.
Lamine, sí; Mbappé, duda hasta el final
En cuanto a las bajas y dudas, Lamine fue baja ante el Athletic por un problema estomacal, tal y como informó Flick en la previa de la final, pero el internacional español será de la partida. La gran duda reside en Mbappé, que se perdió la semifinal ante el Atlético y tras la victoria blanca viajó con urgencia a Arabia para intentar apurar sus opciones de estar en el once oficial. Militao, Arnold (Real Madrid), Gavi y Christensen (Barça) son baja.
Onces oficiales de Barça y Madrid
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Rodrygo y Vinicius.
¡Sigue en directo la final de la Supercopa de España!
La final de la Supercopa de España 2026 entre Barça y Real Madrid podrás seguirla en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la última hora de ambos equipos y el resultado del partido que decidirá al campeón del primer título oficial de la temporada.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
¡¡UY!! ¡VINICIUS tiene la primera clara!
Volvió a irse el brasileño en velocidad, y estaba bastante solo, pero llegó algo cansado y al intentar escorarse para cargar la pierna derecha el golpe terminó siendo muy centrado. La primera clara, clarísima, es para el equipo de Xabi.
Min 9. Barça - Real Madrid, final de Supercopa de España: 0-0
Se intenta estirar un poco el equipo blanco, que con esas dos acciones de Vinicius ha visto que puede hacer daño por los costados.
Min 9. Barça - Real Madrid: 0-0
Buenas internadas de Vinicius en la banda. El brasileño consigue desequilibrar en sus dos primeros intentos, hoy tendrá espacios ante la defensa tan adelantada de Flick.
Inicio esperado, el Barça se adueña del balón
El equipo de Flick domina con autoridad la posesión y el Madrid, tal y como se esperaba, espera ordenado atrás para sorprender a la contra. Veremos lo que le dura el balón al equipo blanco...
¡¡¡ARRANCA LA FINAL DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA!!!
🔴 ¡¡Empieza la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid!! Segundo Clásico de la temporada y primer título de la campaña en juego.
¡Salen los 22 protagonistas al terreno de juego!
¡Ya están los jugadores de Barça y Real Madrid en el césped del King Abdullah de Yeda! ¡Esto está a punto de empezar!
Karim Benzema, estrella en el palco
La leyenda madridista ha acudido al King Abdullah para presenciar la finalísima de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid. El delantero del Al-Ittihad no ha querido perderse uno de los mejores partidos de fútbol en el planeta tierra.
"Creo que el Real Madrid va a jugar en casa", ha dicho el galo.
¡20 minutos para la gran final de Supercopa de España!
Las gradas están prácticamente llenas, la afición saudí llega con tiempo suficiente para disfrutar de la previa y del entrenamiento de Barcelona y Real Madrid. Es la cuarta final consecutiva entre ambos equipos en la Supercopa de España y el Barça, por su parte, puede ampliar la distancia con el Madrid en títulos ganados (15 a 13). Hay que ver también que afición se hace notar más en el King Abdullah de Yeda.
¡¡¡OJO!!! ¡Finalmente juega Gonzalo! ¡El Madrid se ha equivocado...!
Increíble... El Real Madrid se ha equivocado al anunciar el once oficial y finalmente Gonzalo es titular y Arda Güler suplente... Vaya despiste... Repetimos el 11, el definitivo. Esperemos...
11: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
¡Palmarés de la Supercopa de España!
El Barça es el equipo que más veces ha ganado la Supercopa de España, con un total de 15 títulos, le sigue el Real Madrid con 13, Athletic y Deportivo con tres, Atlético con dos y con un trofeo están Real Sociedad, Mallorca, Zaragoza, Valencia y Sevilla.
Curioso que los blancos no ganan este título de forma consecutiva desde 1989-90 y la 90-91. El Barça, por su parte, ha enlazado títulos hasta en tres ocasiones (dos, dos y tres seguidas de 2009 a 2012).
¡Lamine y Lewandowski sí son titulares! Xabi cambia la formación...
Pues sin ninguna sorpresa en el once de Flick, pero no podemos decir lo mismo con el de Xabi, que, al parecer, no se ha atrevido a alinear de titular a Gonzalo pese a su reciente hat-trick ante el Betis. El joven canterano madridista se va al banquillo y entra en su lugar Arda Güler, que refuerza la medular. Arriba, los brasileños Rodrygo y Vinicius.
¡¡ALINEACIÓN del BARÇA!!
¡VAAAMOOS con el del Barça! No hay respiro... Flick saca a todos sus jugones para buscar su segunda Supercopa de España consecutiva, algo que no consigue ningún equipo desde el propio Barça en 2010 y 2011.
🔴🔵 11: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Ya conocemos el once oficial de Xabi Alonso en su primera final como entrenador blanco! Mbappé y Gonzalo, suplentes... en su lugar entran Güler y Rodrygo. Vinicius termina de formar el ataque madridista.
⚪ 11: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Rodrygo y Vinicius.
¡Así lucen los vestuarios a una hora y media para la final!
Los jugadores están a punto de llegar al estadio. Así lucen los vestuarios de Real Madrid y Barça a falta de una hora y media para que arranque la final de la Supercopa de España 2026.
Ganadores de las últimas 10 ediciones de la Supercopa de España...
Desde la final de 2015, tanto Real Madrid (2017, 2020, 2022 y 2024) como Barcelona (2016, 2018, 2023 y 2025) han conquistado el título en cuatro ocasiones, siendo el Athletic el único que se ha colado, hasta en dos ocasiones, para terminar con el reinado de culés y azulgranas en este torneo.
El último equipo diferente en ganarlo fue el Atlético de Madrid en 2014, precisamente al Real Madrid en la final.
¡Lesionados y dudas de Barça y Real Madrid!
Partido con muchas dudas en cuanto a los onces titulares... y es que solo hay cuatro bajas confirmadas: Militao, Mendy, Arnold, Gavi y Christensen. Mientras que jugadores como Mbappé, Rüdiger, Asencio, Huijsen y Araujo son duda o llegan muy muy justos al duelo. Saldremos de duda en unos minutos con los onces oficiales de Hansi Flick y Xabi Alonso.
¿Jugarán Mbappé y Lamine Yamal?
La gran incógnita es la presencia de Mbappé en el once blanco... Al igual que Lamine parece que partirá de titular tras perderse la semifinal por problemas estomacales, el estado físico del delantero francés es mucho más delicado. No jugó ante el Atlético y solo viajó a Arabia Saudí una vez se confirmó que el Madrid jugaría la final y podría tener unos días más para recuperarse de su lesión. Puede pasar de todo, desde que no juegue, a que sea titular o que su participación se reduzca a la segunda parte. Xabi ya dejó claro que no quieren ser "kamikazes".
Barça o Madrid, ¿quién llega peor a la final de la Supercopa de España?
Sobre el papel está claro que el Barça parte con favoritismo, está jugando mejor, ganando más y parece que contará con todos los jugadores importantes. Además, no cabe duda de que sabe a lo que juega desde la llegada de Flick, con quien han conquistado la Liga y Copa de la temporada pasada y lideran la tabla liguera en el presente.
El Real Madrid, a su vez, encadena cinco victorias consecutivas pero las sensaciones que sigue transmitiendo no son nada buenas. Demasiado fragilidad defensiva, una ausencia de idea futbolística y un descontrol a la hora de adueñarse de los partidos. Depende demasiado de Mbappé y las lesiones tampoco están ayudando... Eso sí, Rodrygo y Gonzalo parecen un soplo de aire fresco en la entidad blanca. Veremos hoy por quien se decanta Xabi.
Barcelona - Real Madrid, en directo: alineaciones, última hora y resultado de la final de la Supercopa de España
¡¡¡MUUUUUY buenas tardes de domingo y bienvenidos a la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid!!! ¡No existe mejor partido en España... y además en una final con la Supercopa de España en juego! Cuarta edición consecutiva en la que culés y merengues se miden en la gran final, esta vez tras eliminar a Athletic y Atlético de Madrid respectivamente. En juego, el título... y la 'gloria' de ganarle una final a tu máximo rival. Segundo Clásico de la temporada y primero en una final.
¡Mucho que analizar y destacar en esta previa! ¡ARRANCAAAMOS!
Publicidad