El Barça se desquita con el Espanyol y encarrila la Liga antes del Metropolitano (4-1)

El Barcelona aprovechó este sábado un nuevo tropiezo blanco con una contundente victoria ante el Espanyol (4-1) en el derbi del Camp Nou que ha dejado LaLiga 2025-2026 lista para sentencia.

Nueve puntos de ventaja con 21 por jugarse

El equipo de Flick se llevó el derbi catalán tras un doblete de Ferran Torres -no marcaba desde el 31 de enero- y tantos de Lamine y Rashford en la recta final del duelo (87' y 89') para aumentar a nueve puntos la ventaja respecto al Real Madrid con solo siete jornadas por delante (21 puntos).

Los últimos dos pinchazos del Madrid en Liga (derrota en Mallorca y empate este viernes ante el Girona en el Bernabéu) han dejado el título en manos de un Barça que enlaza siete victorias consecutivas en la competición doméstica. Con la Liga en el bolsillo, los culés podrían finiquitarla matemáticamente en el Clásico del 10 de mayo, fecha en la que quedarían solo tres jornadas por disputarse, por lo que en el caso de que ambos ganen todos sus partidos hasta esa fecha, una victoria azulgrana, e incluso un empate, sellaría el título para los catalanes.

Este martes, a la conquista del Metropolitano

Habiendo encarrilado la Liga, el Barça piensa desde ya en el duelo crucial ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (próximo martes) en el que buscará remontar el 0-2 que le endosó el equipo del Cholo en el Camp Nou para conseguir un billete a semifinales de Champions League.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.