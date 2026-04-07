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Real Madrid - Bayern de Múnich, en directo: ¡Mbappé y Vinicius vs Kane!

Duelo de gigantes en el templo de la Champions League. Sigue en directo el primer asalto del Real Madrid - Bayern de Múnich.

Imagen del Santiago Bernab&eacute;u en el Real Madrid-Bayern en la temporada 2023-2024

Imagen del Santiago Bernabéu en el Real Madrid-Bayern en la temporada 2023-2024X: @realmadrid

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Juan Manuel M. Lardón
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Noche grande en el Bernabéu. Real Madrid y Bayern de Múnich, dos de los tres equipos con más títulos de Champions League se enfrentan por un puesto en las semifinales. Madrid acoge el primer acto y Múnich dictará sentencia. Los blancos, además, se aferran como nunca a Europa tras alejarse aún más del Barça este fin de semana.

¡Alineaciones del Real Madrid-Bayern de Múnich!

  • Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Mbappé y Vinicius.
  • Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

¡Sigue en DIRECTO el partidazo de Champions!

Sigue el Real Madrid-Bayern de Múnich de los cuartos de Champions League en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo, la previa, los onces oficiales, el resultado y la última hora de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡11 OFICIAL DEL BAYERN!!

¡Ya estamos todos! Así sale Vincent Kompany en el Bernabéu: ¡Kane, titular!

🔴 11: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

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Juan Manuel M. Lardón

¡El Bayern llega completamente LANZADO!

En cuanto a estados de forma de ambos equipos no hay color, el Madrid va muy justo, ahora mismo le da para mantenerse 'vivo' en Liga y poco más, aunque en Champions ya sabemos como se las gasta.

No obstante, el Bayern de Múnich lleva una temporada colosal, quedó segundo en la liguilla de Champions (ganó 7 de 8 partidos), tiene encarrilada la que sería su decimosegunda de las últimas trece y está en semifinales de la Copa de Alemania. Sus números son increíbles (100 goles a favor en la Liga, 22 en 8 partidos de la liguilla de Champions y endosó un 10-2 en el global al Atalanta en los octavos de final).

Por si fuera poco, Kane sería bota de oro (31 goles en Bundesliga) y a tan solo tres de Mbappé en toda la edición de la Champions.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Sin Bellingham ni Militao, pero sí con Pitarch!

Arbeloa piensa que Militao todavía no está listo y ha optado por dejar a Bellingham en el banquillo por prácticamente lo mismo, y también porque prefiere reforzar el centro del campo con trabajo, sacrifico y pulmón (Thouaméni, Valverde y el joven Pitarch). Trent se impone a Carvajal y Güler a Brahim. Vuelve la dupla Mbappé y Vinicius.

Por cierto, GRANIZA en Madrid en este momento...
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Juan Manuel M. Lardón

¡¡¡11 OFICIAL DEL REAL MADRID!!!

¡¡YA ESTÁ!! ¡Este es el once de Álvaro Arbeloa para recibir al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu!

⚪ 11: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Mbappé y Vinicius.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Esperando los 11 OFICIALES...!

¡A punto de llegar uno de los momentos más esperados de la previa: conocer a los 22 protagonistas de este PARTIDAZO! Con más atención en el once de Álvaro Arbeloa.

Mientras tanto, estos son todos los convocados del equipo blanco, por lo tanto, los que pueden tener minutos esta noche.

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Juan Manuel M. Lardón

El Bernabéu de las grandes noches

El Santiago Bernabéu se vestirá de gala para una de esas noches que marcan la temporada, y quien sabe si un futuro e hipotético título. Estas noches han definido al equipo merengue a lo largo de su historia y son las que, en resumen, hacen afición.

Por eso el Real Madrid está 'calentando' el partido con recibimientos históricos a lo largo de los años en la plaza de los Sagrados Corazones. Hoy, por supuesto, no será menos. Así es el vídeo que ha compartido el Madrid en sus redes sociales:

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Juan Manuel M. Lardón

El Real Madrid se aferra a 'su' Champions

La temporada blanca está siendo decepcionante: eliminados en Copa del Rey ante el Albacete, con la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barça y estando en Liga a 7 puntos de los culés con 8 jornadas por delante tras un nuevo pinchazo en San Moix dicen mucho del año que se está viviendo en Valdebebas. Por eso, de 'nuevo', anhelan que la Champions llegue a su rescate...

Pese a que la Liga no está imposible, parte de la afición, y quien sabe si algunos futbolistas saben que la gran oportunidad de salvar la temporada, y además con nota, es ganar el título más importante del mundo a nivel de clubes. Hoy el Bernabéu será una caldera y los blancos están obligados a salir con un buen resultado si quieren tener opciones en Múnich.

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Juan Manuel M. Lardón

Real Madrid - Bayern de Múnich, en directo: alineaciones, resultado y última hora de la ida de cuartos de la Champions League

¡¡Muy buenas tardes de martes!! ¡Es martes de Champions League, es martes de día grande en el Santiago Bernabéu! Real Madrid y Bayern de Múnich, dos grandes colosos de la máxima competición internacional se ven las caras en los cuartos de final con un primer acto en el templo madridista, el que para muchos equipos es el estadio de los milagros, de las locuras y de donde lo imposible pasa a ser posible cuando menos se lo esperan.

¡Un duelo siempre histórico que podrás seguir en DIRECTO AQUÍ, en la web de Antena 3 Deportes! ¡Hoy es la primera batalla, pero esto no acabará en Madrid... sino en Múnich, el que, también lo ha sido para el Real Madrid, es el 'infierno alemán'.

¡Pónganse cómodos porque vamos con la mejor previa... y en nada con los ONCES OFICIALES! ¡¡ARRANCAAAAMOS!!

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