Real Madrid - Bayern de Múnich, en directo: ¡Mbappé y Vinicius vs Kane!

Noche grande en el Bernabéu. Real Madrid y Bayern de Múnich, dos de los tres equipos con más títulos de Champions League se enfrentan por un puesto en las semifinales. Madrid acoge el primer acto y Múnich dictará sentencia. Los blancos, además, se aferran como nunca a Europa tras alejarse aún más del Barça este fin de semana.

¡Alineaciones del Real Madrid-Bayern de Múnich!

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Mbappé y Vinicius.

Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

¡Sigue en DIRECTO el partidazo de Champions!

Sigue el Real Madrid-Bayern de Múnich de los cuartos de Champions League en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo, la previa, los onces oficiales, el resultado y la última hora de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

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