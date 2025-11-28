Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona - Alavés: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Barcelona - Alavés de LaLiga EA Sports.

Lamine Yamal, en un partido de Liga con el Barcelona

Lamine Yamal, en un partido de Liga con el BarcelonaReuters

El Barcelona recibe este sábado al Alavés en el Spotify Camp Nou en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un partido que llega después de la dura derrota que sufrió el equipo de Hansi Flick el pasado martes en Stamford Bridge (3-0) ante el Chelsea. El conjunto azulgrana llega con la herida abierta tras una noche negra en Londres y con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva en liga y asaltar de forma provisional el liderato de la competición.

El Barça ha logrado recortar cuatro puntos al Real Madrid desde la derrota en el Clásico (2-1), gracias a sus triunfos ante Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic (4-0) y los tropiezos del equipo de Xabi Alonso ante Rayo y Elche. Si el conjunto culé gana a los de Eduardo Germán Coudet se iría hasta los 34 puntos, dos por encima de un Madrid que el domingo visita Montilivi.

Hansi Flick pierde a Ronald Ataujo y a Fermín para el partido ante el Alavés. El central uruguayo, protagonista ante el Chelsea por su expulsión tras una dura entrada a Cucurella, es baja por un virus estomacal; mientras que Fermín sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen completan la lista de bajas del Barcelona.

La buena noticia es el regreso de Pedri, aunque Hansi Flick adelantó que el canario tendrá minutos pero no será titular. La gran novedad en el once azulgrana podría ser Raphinha, que ya parece listo para jugar de inicio tras disputar los últimos minutos ante Athletic y Chelsea.

Posibles onces del Barcelona - Alavés

No se esperan más sorpresas en el once del Barcelona ante el Alavés. Joan García estará bajo los palos. Defensa para Kounde, Cubarsí, Christensen y Balde; mediocentro formado por Eric García, De Jong y Dani Olmo. Y en el ataque, el tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Por su parte, el Deportivo Alavés aterriza en el Camp Nou con tan solo una victoria a domicilio, la que firmó ante el Athletic (0-1) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo vitoriano ha perdido sus dos últimos partidos (Girona y Celta) y si pierde este sábado se puede meter en problemas.

Eduardo 'El Chacho' Coudet tiene a toda la plantilla disponible excepto a Facundo Garcés, sancionado por la FIFA por supuestas infracciones vinculadas a falsificación documental en su nacionalización con Malasia.

Sivera será el portero titular ante el Barcelona; con una defensa formada por Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Yusi. Antonio Blanco y Denis Suárez apuntan a formar la pareja en el centro del campo; mientras que Lucas Boyé y Toni Martínez serán la referencia ofensiva del Alaves en el Spotify Camp Nou.

  • Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Christensen, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
  • Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Vicente, Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

Horario y dónde ver el Barcelona - Alavés de LaLiga EA Sports

El Barcelona - Alavés, partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 18 de noviembre a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Spotify Camp Nou.

El partido entre Barcelona y Alavés se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del encuentro de LaLiga EA Sports.

