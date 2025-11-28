Fernando Alonso aplaude el cambio de Adrian Newey: "Es lógico"

Fernando Alonso ha recibido con entusiasmo el anuncio hecho durante el Gran Premio de Qatar: Adrian Newey, considerado el ingeniero más influyente de la historia de la Fórmula 1, se convertirá en director de Aston Martin a partir de 2026. Para el asturiano, el movimiento es "un cambio lógico" y una oportunidad clave para impulsar el proyecto verde.

"Es una gran noticia para el equipo contar con Adrian, con toda su experiencia y conocimiento sobre todo lo necesario para competir al máximo nivel", celebró Alonso.

"Andy asume diferentes responsabilidades"

El nombramiento de Newey implica una reestructuración interna. El actual director del equipo, Andy Cowell, pasará a ocupar el rol de Director de Estrategia. Alonso considera que la decisión refuerza al equipo: "Andy asume diferentes responsabilidades en el área que mejor domina, así que parece un cambio lógico y estoy contento con ello", valoró.

"Todas las habilidades para fabricar un coche rápido"

Alonso confía plenamente en la capacidad técnica del británico: "Sinceramente, creo que [Newey] tiene todas las habilidades para fabricar un coche rápido. El puesto de director de equipo es un poco diferente hoy en día y hay que lidiar con otros aspectos: medios de comunicación, compromisos, patrocinadores", analizó.

El bicampeón del mundo espera que Newey pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: "Espero que Adrian no tenga que hacer todo eso y pueda concentrarse en lo más importante. Sabe cómo dirigir un equipo y cómo todos deben concentrarse en una sola dirección, así que es un gran líder y estoy contento con este anuncio", afirmó.

"A todos les gustaría trabajar con Newey"

El piloto de Aston Martin está convencido de que la presencia del ingeniero atraerá talento al equipo: "A todos les gustaría trabajar con Newey y aprender de él. Como nuestro director de equipo, estoy seguro de que habrá aún más gente soñando con unirse al equipo, así que son buenas noticias para nosotros", aseguró.

Alonso, que ya había mostrado su deseo de pasar página de un coche que no ha cumplido expectativas, ve en la llegada de Newey un paso decisivo para pelear por objetivos mayores a partir de 2026.

