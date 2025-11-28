Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Valverde rompe el silencio tras las críticas y respalda públicamente a Xabi Alonso

El uruguayo defiende la cohesión del vestuario tras la victoria 3-4 en Atenas. Vinícius también se suma al mensaje: "Mi capitán".

Fede Valverde, en un partido con el Real Madrid

Fede Valverde, en un partido con el Real MadridReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

La victoria del Real Madrid por 3-4 ante el Olympiacos en Atenas ha marcado un punto de inflexión dentro del vestuario blanco. Tras varios días de rumores, críticas y tensiones internas, Fede Valverde lanzó un mensaje contundente en redes sociales en defensa del equipo y del entrenador, Xabi Alonso.

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", afirmó el centrocampista, uno de los capitanes del conjunto madridista.

El uruguayo quiso poner en valor la calidad individual y, sobre todo, el compromiso colectivo. "Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor", destacó.

"Xabi Alonso siempre ha estado a mi lado"

Valverde también aprovechó su mensaje para respaldar de forma clara al técnico blanco en un momento en el que habían surgido dudas sobre la relación entre plantilla y entrenador.

A nivel personal, aseguró estar centrado en recuperar su mejor versión. "Estoy trabajando para volver", señaló, antes de subrayar el papel de Alonso en su evolución: "Xabi Alonso siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo".

El capitán charrúa cerró su mensaje en Instagram reafirmando la cohesión interna: "No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca".

Vinícius respalda a Fede: "Mi capitán"

El mensaje de Valverde tuvo una rápida reacción dentro del vestuario. Vinícius Júnior, uno de los protagonistas del triunfo en Grecia, respondió públicamente con un breve pero elocuente mensaje: "Mi capitán".

La publicación llega después de los empates ante Rayo Vallecano y Elche y la dura derrota en Anfield frente al Liverpool, una mala racha que el equipo cortó con una exhibición ofensiva liderada por los cuatro goles de Mbappé y una notable actuación del propio Vini.

La victoria y las palabras de Valverde parecen haber devuelto la calma a un Real Madrid que encara ahora el siguiente tramo de la temporada bajo un mensaje claro: unidad total.

El mensaje completo de Fede Valverde

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca.

Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor.

En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyándo y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo.

No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca".

