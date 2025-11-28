Edna Imade cumple su sueño: de llegar en patera a jugar en la selección española

La historia de Edna Imade es de esas que parece que solo existen en los cuentos. Con cuatro meses, esta jugadora de origen nigeriano llegó a las costas de Cádiz junto a su familia en busca de una vida mejor. Incluso en ese trayecto en la patera, "vino una ola súper grande y mi hermano se cayó al agua. Uno de los que había en la patera, saltó al agua y lo cogió", recuerda la futbolista de la Real Sociedad.

Afortunadamente, todo salió bien y hoy ha podido cumplir su sueño jugando para la Real Sociedad. Desde bien pequeña, se apasionó por el fútbol y destacó entre sus compañeros: "En el recreo jugaba con los chicos", afirma; aunque su madre quiso que probara con otro tipo de actividades: "Me quiso apuntar a clases de flamenco, pero yo duré una clase", confesaba Edna entre risas. Y así empezó todo, con mucha pasión por el balón y un consejo que les cambiaría la vida: "Oye, que tu hija juega bastante bien. Apúntala al equipo del pueblo".

Tras una gran temporada con el equipo txuriurdin, con ocho goles en nueve partidos, Edna ha llamado la atención de Sonia Bermúdez, siendo convocada por primera vez con la Selección Española para disputar la final de la UEFA Women´s Nations League a doble partido contra Alemania.

"Yo no me lo podía ni creer. Me pusieron el vídeo ahí, delante de todas y me emocioné mucho, la verdad", así explica la jugadora el momento en el que se entera de su convocatoria; una recompensa a largos años de duro trabajo y sufrimiento. "Algo que ha costado mucho trabajo conseguirlo, luego lo disfrutas más", sentencia.

"Dios me ha dado el don del fútbol"

El sueño de Edna Imade siempre ha sido jugar al fútbol, pero detrás de este sueño, siempre ha habido otro aún mayor: "Mi objetivo ha sido sacarlos a ellos adelante y creo que Dios me ha dado el don del fútbol para ello".

Después de llegar en patera, superar las clases de flamenco y pasar por varios equipos como Málaga, Cacereño o Granada, Imade está encontrando su mejor momento deportivo y personal en la Real Sociedad para darle una mejor vida a su familia; y en especial a su madre, porque "el sufrimiento que ha pasado mi madre...", asegura la internacional por España, dando a entender lo mal que lo ha pasado su madre estos años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.