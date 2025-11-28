Laporta pasa al ataque y contesta a Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"

El clima entre Barcelona y Real Madrid volvió a tensarse este viernes después de las palabras de Joan Laporta en Andorra, donde presentó el libro 'Principado azulgrana: un país con sentimiento culé'. Allí, el presidente azulgrana cargó con dureza contra las palabras que Florentino Pérez pronunció en la última asamblea madridista y denunció una campaña constante para desprestigiar al Barça.

Laporta afirmó que las declaraciones del presidente blanco "no vienen a cuento" y son muestra de una auténtica obsesión. "Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis", insistió el dirigente culé, convencido de que el Real Madrid utiliza su asamblea para "tapar problemas propios".

"Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid"

El presidente azulgrana acusó directamente al Real Madrid de explotar mediáticamente el caso Negreira: "Lo están alargando porque saben que no hay nada. El Barça no ha comprado árbitros nunca", sentenció.

Y añadió que históricamente, en su opinión, son los blancos quienes han salido beneficiados: "Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid".

Laporta incluso citó ejemplos recientes: "Sin ir más lejos, la jornada pasada, marca dos goles que bajo mi punto de vista está claro que Bellingham toca el balón con el brazo y esto le facilita el gol, y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga".

Críticas a Real Madrid TV: "Es vergonzoso"

El presidente del Barça también señaló a la televisión oficial del club blanco: "La televisión del Real Madrid está intentando influir en los árbitros cada semana... Todo el mundo puede apreciar que semana tras semana intenta influir en los árbitros, es vergonzoso".

Laporta denunció lo que considera un doble discurso: "No se puede ser cínicos y decir que favorecen al Barça, sólo hay que ver los presidentes del CTA que ha habido, socios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid. Lo que dice su televisión es digno de estudio".

Y remató: "Entiendo el madridismo sociológico que existe, pero que no nos den leccioncitas y no nos desprestigien".

"Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa del Barça"

Laporta afirmó además que parte de esta ofensiva responde al resentimiento por la hegemonía azulgrana de 2004 a 2015: "Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça. No les gustó que el Barça fuera la referencia mundial".

El dirigente recordó que aquel Barça marcó una época irrepetible: "Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça enamoró a todo el mundo. Fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador: el Barça ganó por sus méritos propios".

"Tal vez tengan pánico porque el Barça está resurgiendo"

Laporta fue más allá al interpretar el comportamiento del Real Madrid como señal de temor: "Si están instalados en la barcelonitis, yo encantado, porque generalmente son épocas en las que el Barça es exitoso y triunfa".

Según él, el club blanco busca desviar la atención ante el resurgir del Barça: "Si hablan del Barça es para distraer de otras historias que no les están saliendo bien. Tal vez tengan pánico porque el Barça está resurgiendo y podamos tener un periodo esplendoroso que quieren minimizar o desprestigiar".

Y lanzó un último aviso institucional: "No permitiremos que se metan con el Barça con esta impunidad". "No vamos a permitir que nadie ataque al Barça de esta manera", había señalado ya horas antes.

