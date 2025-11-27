Por qué ha sido tan devastador el incendio de Hong Kong que deja al menos 83 muertos

Un incendio ha arrasado un complejo de viviendas públicas de gran altura en Hong Kong, causando la muerte de al menos 83 personas, lo que ya lo convierte en el más mortal de la ciudad en más de 60 años.

Además, el miércoles fueron hospitalizadas más de 40 personas en estado grave y se ha informado de la desaparición de más de 279 personas y miles de residentes se encuentran en refugios de evacuación.

Las imágenes mostraban varios rascacielos aún en llamas y un espeso humo negro, dominando el horizonte del territorio chino y dificultando las tareas de los bomberos. El presidente Xi Jinping expresó sus condolencias a las víctimas, entre ellas un "bombero que murió en acto de servicio", según múltiples fuentes.

Según los medios de comunicación locales, tres hombres han sido detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el incendio y se ha iniciado una investigación, que probablemente repasará el siguiente orden de sucesos y tratará de afrontar diferentes cuestiones.

Un incendio devastador

Los bloques de torres en Wang Fuk Court estaban cubiertos de andamios de bambú y mallas verdes de construcción debido a que se encontraban en renovación. La policía ha asegurado que la rápida propagación del incendio se debió a los materiales empleados en la reforma, como lo fueron la malla, las láminas de plástico y el poliestireno.

Independientemente del origen del incendio, una malla adecuada en el exterior de los edificios habría sido fundamental para evitar que el fuego se propagara, dijo Jason Poon, presidente de la ONG de construcción China Monitor, al medio Initium Media.

Origen del incendio: dónde y cuándo surge

El incendio surgió en Wang Fuk Court, un complejo de grandes edificios residenciales con capacidad de unos 4.000 residentes en el distrito Tai Po de Hong Kong, a las 14:51 hora local del miércoles (06:51 GMT).

Siete edificios han sido afectados por el fuego, según las declaraciones recogidas por la BBC Chinese del concejal del distrito de Tai Po, Mui Siu-fung.

Causa del fuego

Aún se desconoce la causa del incendio, pero una investigación preliminar determinó que la velocidad a la que se propagó fue inusual, según el secretario de seguridad de Hong Kong. La policía afirma que se identificaron materiales de malla y láminas de plástico en el exterior de los edificios, los cuales no parecían ser inflamables.

La policía ha detenido a tres hombres, de entre 52 y 68 años, acusados de presunto homicidio involuntario.

