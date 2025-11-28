Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026

Esta noticia llega tras conocer el dato adelantado de inflación de noviembre.

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,7% en 2026

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,7% en 2026EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

En 2026, las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7%, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene. El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

La revalorización conllevará, atendiendo a datos del Ministerio de Inclusión, que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación), pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Dicho incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

Atendiendo a la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66%. Será el 12 de diciembre cuando la cifra se confirme, en el momento en el que se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", de acuerdo a los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

España será el país OCDE que más parte de su PIB dedicará a pensiones en 2050 sin reformas

Se ha conocido que España será el país de la OCDE que más parte de su producto interior bruto (PIB) tendrá que dedicar al pago de las pensiones en 2050 si no lleva a cabo reformas para mitigar el efecto de su fuerte envejecimiento previsto, como han hecho o están haciendo la mayoría de los otros miembros.

En su informe bienal de pensiones publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que el gasto público en pensiones en España pasará del 13,6% anual al 17,3% a mitad de siglo.

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Economía

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,7% en 2026

Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026

