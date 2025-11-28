Muere un menor y otro resulta herido al ser atropellados por un autobús en Berriz, Vizcaya

Un menor de 16 años ha muerto este jueves por la noche en Berriz (Vizcaya) tras ser atropellado por un autobús mientras circulaba en bicicleta junto a otro joven de 17 años, que ha resultado herido. El incidente tuvo lugar en la carretera N-634, poco antes de las 21:00 horas, según informó la Ertzaintza.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso alertando de un atropello múltiple que había afectado a dos ciclistas menores de edad. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y patrullas de la Ertzaintza. A su llegada, los equipos médicos solo pudieron certificar la muerte de uno de los jóvenes, que falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El segundo menor implicado en el accidente fue atendido en el punto del siniestro y posteriormente trasladado al Hospital de Cruces, donde quedó ingresado. Por el momento, no se han facilitado datos concretos sobre su estado, más allá de que sobrevivió al impacto inicial.

Investigación al respecto

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias del atropello. Entre los aspectos que deberán ser analizados están el desarrollo de los hechos, la posición de los ciclistas en el momento del impacto y las condiciones de la vía a esa hora. Tampoco se han ofrecido datos sobre el conductor del autobús, más allá de su presencia en el lugar tras el suceso.

La zona del accidente fue acordonada temporalmente para permitir el trabajo de los agentes, que inspeccionaron el área y recabaron información de posibles testigos. La N-634 es una vía muy transitada que conecta varios municipios vizcaínos, y el suceso generó una importante conmoción entre los vecinos de Berriz, habitual lugar de paso de ciclistas y jóvenes deportistas.

Por ahora, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre los factores que pudieron influir en el siniestro, y se está a la espera de que avance la investigación policial para aclarar cómo se produjo exactamente el atropello que ha costado la vida a uno de los menores.

