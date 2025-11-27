Roberto Brasero avisa de un cambio de tiempo este fin de semana: "Vuelve la lluvia"

Este viernes volverá a amanecer con frío y heladas a primera hora, aunque serán un poco menos intensas que las de este jueves. Después, mucho sol con nieblas por Galicia, Asturias, Castilla y León, pero en general la tarde será soleada y con temperaturas máximas dos o 3° más elevadas que las de hoy. En Baleares, ya se acabaron las tormentas y el fuerte viento, y en Canarias pueden seguir las nubes al norte de las islas occidentales.

Vuelve la lluvia

El fin de semana llega con cambios, con un frente que irá atravesando la península durante el sábado y el domingo: las lluvias, desde primeras horas del sábado en Galicia, a lo largo de la mañana se extienden por el noroeste peninsular y por la tarde o la tarde-noche será cuando lleguen al Cantábrico y zona centro.

Todavía mañana sábado será un día bastante soleado en el este y sur peninsular, así como en el sur de Canarias. El domingo tenemos el frente avanzando desde el centro hasta el este peninsular, con precipitaciones para empezar la jornada dominical en el Cantábrico, donde incluso pueden ser intensas, y también en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón o incluso el estado de Andalucía.

Nevará de nuevo en las montañas por encima de 1000-1200 m, y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. Estas precipitaciones tenderán a menos claramente con el transcurrir de las horas, por lo que la tarde del domingo ya será menos lluviosa y de nuevo con la apertura de claros en muchas zonas de España. Hay que anotar también que esas nieblas que empiezan hoy se acentuarán esta madrugada y mañana sábado por la mañana en la meseta norte, provincias de Zamora, Palencia, Valladolid, donde serán persistentes.

