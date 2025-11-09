El Barça sí supera su pesadilla en Balaídos tras un hat-trick de Lewandowski (2-4)

El Barça se metió de lleno en la lucha por el liderato (2-4) tras un espectacular hat-trick de Lewandowski en su vuelta a la titularidad en Balaídos. Lamine marcó el 2-3 y el Celta, que luchó de tú a tú en la primera, terminó pagando el esfuerzo.

El domingo iba de 'maldiciones', el Madrid cayó en su particular infierno en Vallecas (0-0 y cuarto pinchazo consecutivo), pero el Barça sí superó su pesadilla en Balaídos, donde solo había ganado en dos de sus últimas once visitas.

Lewandowski vuelve a lo grande y dispara al Barça

Y seguramente no podría haberlo hecho si no hubiera estado Robert Lewandowski, el killer de toda la vida que mete goles como churros. No estuvo en el Clásico y el Barça lo pagó, y en sus últimos dos encuentros (Elche y Brujas) salió de suplente pero no consiguió ver puerta. Hoy, sin embargo, volvió a encontrarse y fue un dolor de muelas para los de Giráldez. Marcó tres goles como tres soles para encaramarse de nuevo a la parte noble de los goleadores e igualó las siete dianas de Julián Álvarez, solo por detrás de los 13 que lleva Mbappé.

El Celta compitió hasta que le duró la gasolina

El Celta, eso sí, jugó de tú a tú en la primera parte, donde se repuso hasta en dos ocasiones de un gol en contra. Sin embargo, el tanto de Lamine al filo del descanso y el agotamiento físico le pasaron factura en la segunda parte. No pudo igualar la intensidad del Barça y en cuanto faltaron las ayudas y la mordiente arriba el Celta se convirtió en un juguete para los azulgrana, que curiosamente han reaccionado mejor a la derrota en el Clásico (3-1 al Elche y 3-3 en Brujas) que el Madrid habiéndolo ganado (victoria ante el Valencia, derrota en Liverpool y empate en Vallecas). Las cosas que tiene el fútbol. Eso sí, lo peor para los de Flick es que perderán a De Jong para el próximo partido (tampoco estará Pedri por lesión) después de que el neerlandés viera una doble amarilla en la recta final.

¿Liga de cuatro?

Llega así un nuevo parón de selecciones con un Barça que vuelve a recortar la diferencia: Real Madrid (31), Barça (28); y un Villarreal y Atleti fortísimos (26 y 25 puntos respectivamente). Ojo, a día de hoy tenemos una Liga... a cuatro.

