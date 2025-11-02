LaLiga
Barcelona - Elche, en directo: ¡¡segundo larguero de Rafa Mir!! (3-1)
Ganar, ganar o ganar para un Barça muy necesitado de puntos y de buenas sensaciones tras la derrota en el Clásico. Sigue en directo el Barça-Elche de la jornada 11 de Liga.
Sin margen de error, así afronta el Barça su partido de hoy ante el Elche después de perder comba con el Madrid tras perder el Clásico y después de la goleada culé al Valencia este sábado. Sin Pedri y Raphinha, pero con Flick de vuelta en el banquillo y con Lewandowski y Olmo ya listos para la batalla, los azulgrana buscan recortar los ocho puntos y terminar la jornada a cinco.
El Elche, por su parte, es octavo con 14 puntos, con 'solo' tres victorias pero cinco empates y apenas derrotas ante Alavés y Espanyol, eso sí, lejos de su estadio suma 3 puntos de 15, mientras que el equipo azulgrana ha ganado los cuatro que ha jugado como local, marcando 13 goles y recibiendo solo dos. Los alicantinos no saben lo que es ganar al Barça como visitante en toda su historia (24 partidos, 17 derrotas y 7 empates). La última victoria fue en 1974-1975 cuando venció al conjunto catalán 1-0.
Bajas importantes en el Barça
Respecto a las ausencias, Flick no podrá contar con Ter Stegen, Joan García, Gavi, Christensen, Pedri y Raphinha, no obstante, Lewandowski y Olmo ya están recuperados y la duda es ver si partirán de titulares.
Onces OFICIALES del partido de hoy
- BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; De Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.
- ELCHE: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Valera, Neto, Aguado, Febas, Rafa mir y André Silva.
¡Sigue el Barça-Elche aquí, en DIRECTO!
¡¡FINAL!! | Barça 3-1 Elche
Final en Montjuic. Ganó el Barça 3-1 al Elche tras los goles de Lamine, Ferran y Rashford; Rafa Mir anotó el tanto de los visitantes y fue el gran peligro con dos remates al palo y varias oportunidades más. Partido muy mediocre de los catalanes, que se llevaron el duelo por pura pegada. El Elche de Sarabia se va de vacío pero dejando una muy buena imagen, es más, llegaron a dominar durante gran parte de la segunda parte.
¡El Barça vuelve a estar a cinco puntos del Real Madrid, líder indiscutible de la Liga! Y ahora... entramos en territorio Champions. Los blaugranas viajarán a Bélgica para jugar ante el Brujas.
¡Muchas gracias por estar ahí! NOS VEMOS PRONTO. AAADIÓS.
5 más añadido
Eso le queda al partido, que parece bastante cerrado pero que un gol del Elche podría reabrirlo para la recta final...
¡Otras dos ocasiones para Rafa Mir...!
Las está teniendo de todos los colores, un gol, dos palos y varias ocasiones claras más...
Min 72 RESULTADO Barça - Elche: 3-1
Mucha personalidad del Elche durante todo el partido, sigue en busca del segundo gol y quién sabe lo que habría ocurrido si hubiera entrado alguno de los dos palos de Rafa Mir.
¡AL PALO EL ELCHE!
¡OTRA VEZ RAFA MIR! Dos disparos al larguero para el delantero, ambos en la primera parte. Se salva el Barça de volver a meterse en un problemón.
⚽ ¡¡GOOOL de RASHFORD!! 3-1
¡Rashford se lleva el gato al agua! Al final fue el equipo con más calidad individual el que encontró la portería contraria, gran jugada del inglés, que recortó, se perfiló para su lado malo y clavó un zurdazo muy potente.
Min 58 RESULTADO Barça - Elche: 2-1
Está loco el partido, podría caer un gol en cualquiera de las dos áreas. El Barça tiene más pegada pero ojo a los de Sarabia, que se lo están creyendo.
¡¡AL PALO RAFA MIR!!
¡Jugando con fuego el Barça! Qué jugada de combinación del Elche... Terminó en un gran disparo de Rafa Mir que se estrelló en la cruceta.
¡Gol anulado a Rashford!
Era fuera de juego claro de Fermín Torres.
¡Qué bonita empieza esta segunda parte!
Tuvo Rashford el 3-1 y el Elche, segundos después, disfrutó de un acercamiento muy peligroso. Minutos cruciales, ambos salen a por el partido.
¡Se reanuda el partido en Montjuic!
Vuelve el fútbol a la ciudad condal. Manda el Barça tras los goles, casi seguidos, de Lamine y Ferran, pero el tanto de Rafa Mir en la recta final ha dejado más que vivo al Elche, que busca puntuar ante los azulgranas por primera vez desde 2014.
¡¡DESCANSO en MOTNJUIC!! Barça 2-1 Elche
¡Termina la primera parte en Montjuic! Pintaba muy bien para el Barça tras los tempraneros goles de Lamine y Ferran en el 9' y en el 11', pero perdonó alguna más el equipo de Flick y Elche siguió siendo valiente e incisivo y encontró premio en una contra perfectamente definida por Rafa Mir. No está todo dicho ni mucho menos... Nos espera una segunda parte bonita en Barcelona ¡No se vayan!
⚽ ¡¡GOOOOL de RAFA MIR!! 2-1
¡GOLAZO de Rafa Mir! Definición simplemente perfecta del ex del Valencia, que puso el disparo lejos del alcance de Szczesny. Tiro con efecto y muy pegado al palo izquierdo del polaco, menos mal para él porque tenía varias opciones claras de pase...
Min 40. Barça - Elche: 2-0
Los de Sarabia intentan recortar la diferencia a balón parado, pero no se entienden entre ellos...
¡Busca el tercero el Barça!
Lo intentaba Fermin hace un rato y ahora era Rashford el que buscaba el suyo. El Elche sigue presionando muy arriba pero está muy fino el Barça en la salida de balón, tanto que Neto acaba de ver la primera amarilla del partido después de que se le escapara De Jong.
Min 27. Barça - Elche: 2-0
Se estabiliza el partido en Montjuic, el Elche ha cerrado filas atrás y el Barça se conforma ahora con dominar el partido con calma, aunque sigue teniendo mucho peligro en las internadas.
Min 20. Barça - Elche: 2-0
Sigue muy 'valiente', casi inconsciente el Elche, a pesar de haber encajado dos goles en tres minutos. Sabemos lo que le gusta a Sarabia y parece querer 'morir' con ese estilo.
⚽ ¡¡FERRANNN!! 2-0
¡Vaya despistes del Elche! Ha salido valiente, y tanto... casi suicida. Muy bien el Barça castigando en las dos llegadas que ha tenido y siendo muy preciso en el último pase. Empezó bien el equipo de Sarabia pero ha arriesgado demasiado atrás dejando demasiados espacios. Va a tener que cerrarse si no quiere llevarse una goleada. Esta vez Fermín, con todo de cara, solo tuvo que regalarle el gol a Ferran.
⚽ ¡¡GOOOOL de LAMINE!! 1-0
¡Y el Barça castiga en la primera llegada! Estaba arriesgando también el Elche yendo arriba a la presión y el Barça, que tiene mucha más calidad, se asocia en dos o tres pases y encuentra a Lamine, que está completamente solo y que define a la perfección para abrir la lata.
Qué manera de arriesgar el Barça...
Es su estilo y el año pasado lo bordó jugando así, pero qué sensación de peligro dan los rivales cuando consiguen filtrar un pase a la espalda de la zaga... Si juegan con un equipo que sea muy preciso arriba...
Sale valiente el Elche
Primeras llegadas del partido para los visitantes, que intentarán hacer daño a la espalda del Barça y buscando romper el fuera de juego.
¡¡RUEDA EL BALÓN EN MONTJUIC!!
⌚ ¡Comienza el Barça-Elche de la jornada 11! Máxima urgencia para los locales, que buscan devolver la diferencia respecto al Madrid a 5 puntos. El Elche, a intentar sumar ante los azulgranas por primera vez desde 2014.
¡El Elche, a por su primera victoria ante el Barça desde 1974!
50 años sin ganar a los culés lleva el Elche. En toda la historia se han enfrentado en 55 ocasiones, con un balance demoledor para los azulgranas: 34 victorias, 12 empates y solo 9 triunfos del Elche, todos ellos anteriores a diciembre de 1974 y actuando como local.
Si nos centramos en los goles, el Barça ha anotado 114 goles, por solo 41 de los alicantinos. Además, el Elche ha perdido los últimos diez duelos y no puntúa desde 2014, cuando el encuentro finalizó 0-0 en el Martínez Valero.
¡Bajas del Barça-Elche!
Seis bajas tiene el equipo de Hansi Flick para el partido de hoy, que comenzará a las 18:30.
Aquí van: Christensen, Joan García, Gavi, Pedri, Ter Stegen y Raphinha. Eso sí, vuelven Olmo y Lewandowski, aunque ninguno partirá de titular. En el Elche no hay bajas, están todos disponibles para intentar sumar algún punto en Montjuic.
¡Desempeño de Barça y Elche!
Los catalanes han ganado cinco de sus seis partidos como locales esta temporada, solo perdieron ante el PSG (1-2) en Champions League y su balance es de 20 goles a favor y solo cinco en contra.
El Elche, por su parte, solo ha ganado uno de sus seis encuentros oficiales esta campaña, y fue en 1/64 de la Copa del Rey ante Los Garres (0-4), por lo que en Liga todavía no conocen la victoria, aunque sí han puntuado en tres ocasiones lejos del Martínez Valero (empates ante Atlético, Sevilla y Osasuna), y han caído ante Alavés y Espanyol.
¡ALINEACIÓN OFICIAL del ELCHE!
Eder Sarabia, por su parte, salí así en Montjuic en busca de la primera victoria de la historia del Elche ante el Barça como visitante.
11: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Valera, Neto, Aguado, Febas, Rafa mir y André Silva.
Descansa Cubarsí
Es el único cambio respecto al Clásico, además del de Pedri por Casadó tras la lesión del canario... Cubarsí descansará y entra en su lugar Ronald Araújo, que fue el héroe de hace dos jornadas con su gol en el descuento al Girona. El resto, repiten todos.
¡¡ONCE OFICIAL del BARÇA!!
Sin sorpresas en la alineación de Flick, que de momento no apuesta por Lewandowski ni Olmo en el once titular.
🔴 🔵 11: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; De Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.
El Elche, sin presión alguna
Todos los partidos son importantes pero en este caso, para el Elche, no hay excesiva presión de puntuar porque son ahora mismo novenos con 14 puntos y a cinco del descenso. Es verdad que llevan tres encuentros seguidos sin ganar pero en las diez jornadas solo han perdido dos partidos y suelen sumar con bastante frecuencia (tres victorias y cinco empates). También saben que sacar algo positivo cuando visitas al Barça es muy complicado, pero ya saben lo que es hacerlo en varias ocasiones, aunque de momento lo que nunca han hecho es ganar a los azulgranas actuando como visitantes.
¡El Barça ha perdido tres de sus últimos cinco perdidos!
Está claro que los campeones del año pasado no atraviesan su mejor momento de la temporada, además de caer en el Clásico del pasado domingo, suman tres derrotas en los últimos cinco partidos oficiales (ante el Sevilla en el Pizjuán y ante el PSG en Champions), mientras que las dos victorias han sido ante el Olympiacos (6-1) griego y el Girona en Montjuic, en este caso tuvieron que esperar hasta el descuento para que apareciera Araújo con un gol salvador.
También se suma a esto una plaga de bajas que ha afectado a las grandes figuras de la plantilla. No obstante, la buena noticia es que hoy vuelven Lewandowski y Olmo, pero Pedri, por ejemplo, estará varias semanas KO.
Barcelona - Elche, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga
¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a la narración en directo del Barça-Elche de la 11º jornada de Liga! Encuentro de mucha necesidad para los culés después de perder el Clásico del Bernabéu (1-2) y de la imponente victoria blanca este sábado ante el Valencia. Los de Flick reciben hoy al Elche sabiendo que tienen 8 puntos menos que los madrileños, por lo que la victoria hoy no se negocia... El objetivo es recortar y volver a esos 5 de diferencia, y ojo con el Atleti, que ya tiene los mismos que el Barça (22) tras golear ayer al Sevilla.
¡Vamos ya con la previa y esperamos los onces oficiales de ambos equipos! ¡ARRANCAMOOOOS!
