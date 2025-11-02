Barcelona - Elche, en directo: ¡¡segundo larguero de Rafa Mir!! (3-1)

Sin margen de error, así afronta el Barça su partido de hoy ante el Elche después de perder comba con el Madrid tras perder el Clásico y después de la goleada culé al Valencia este sábado. Sin Pedri y Raphinha, pero con Flick de vuelta en el banquillo y con Lewandowski y Olmo ya listos para la batalla, los azulgrana buscan recortar los ocho puntos y terminar la jornada a cinco.

El Elche, por su parte, es octavo con 14 puntos, con 'solo' tres victorias pero cinco empates y apenas derrotas ante Alavés y Espanyol, eso sí, lejos de su estadio suma 3 puntos de 15, mientras que el equipo azulgrana ha ganado los cuatro que ha jugado como local, marcando 13 goles y recibiendo solo dos. Los alicantinos no saben lo que es ganar al Barça como visitante en toda su historia (24 partidos, 17 derrotas y 7 empates). La última victoria fue en 1974-1975 cuando venció al conjunto catalán 1-0.

Bajas importantes en el Barça

Respecto a las ausencias, Flick no podrá contar con Ter Stegen, Joan García, Gavi, Christensen, Pedri y Raphinha, no obstante, Lewandowski y Olmo ya están recuperados y la duda es ver si partirán de titulares.

Onces OFICIALES del partido de hoy

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; De Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

ELCHE: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Valera, Neto, Aguado, Febas, Rafa mir y André Silva.

¡Sigue el Barça-Elche aquí, en DIRECTO!

