Isco se va lesionado ante el Utrecht... ¡por una patada de Amrabat!

Pocas veces se ha visto en un terreno de juego una acción como la que protagonizaron este jueves Isco Alarcón y Sofyan Amrabat en el partido de la Europa League frente al Utrecht. No se habían jugado ni dos minutos de partido cuando un baló quedo suelto en la frontal del área del conjunto neerlandés, Isco fue a controlar el balón, de espaldas a la portería, cuando apareció en carrera Amrabat y soltar un patadón para tratar de empalmar el balón. El problemas es que contactó con la pierna derecha de su compañero.

El resultado de ese aparatoso y desgraciado encontronazo fue que ambos jugadores se tuvieron que retirar lesionados a vestuarios. Manuel Pellegrini no se lo creía y miraba con cara de perplejidad la jugada.

Isco Alarcón y Sofyan Amrabat fueron sustituidos por el colombiano Nelson Deossa y Pablo Fornals en los minutos 9 y 14, respectivamente- Y todo a tres días del derbi ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El jugador de Arroyo de la Miel, antes de ser sustituido, volvió al campo con un vendaje en la zona del tobillo y de la parte baja del peróne para intentar seguir, pero poco después, en el minuto 8, pidió el cambio y en el 9 se retiró a los vestuarios cojeando y ayudado por los auxiliares del equipo y por su director deportivo, Manu Fajardo, quien bajó a ese área del estadio para interesarse por su capitán.

Cinco minutos más tarde, Amrabat, el otro protagonista involuntario de esa acción desafortunada entre los dos jugadores béticos, también fue sustituido por Fornals por el daño sufrido en esa jugada en la que pateó involuntariamente a su compañero.

Tanto Isco como Amrabat se someterán a exámenes médicos este viernes para ver si están disponibles para el partido ante el Sevilla, este domingo a las 16:15 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un contratiempo notable para Pellegrini quien, en principio, no podrá contar con Antony.

Primera valoración de los médicos del Betis sobre Isco y Amrabat

El Real Betis ha ofrecido una primera valoración de ambos jugadores. Isco sufre una "fuerte contusión y una herida a la altura de la tibia" derecha, mientras que su compañero marroquí Sofyan Amrabat, con quien chocó en una acción desafortunada, tiene un golpe fuerte en la misma zona.

Fuentes del Betis informaron en la noche de este miércoles del alcance, de carácter provisional, de las dolencias de ambos jugadores tras "una primera valoración" de los servicios médicos del club andaluz y precisaron que este viernes se le harán distintas pruebas tanto a Isco como a Amrabat.