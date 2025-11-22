LaLiga
Barcelona - Athletic, en directo: ¡FERMÍN marca el tercero en el 49'! (3-0)
El Barça vuelve al Camp Nou más de dos años y medio después para recibir al Athletic en uno de los partidos con más historia de LaLiga. Sigue en directo el partidazo de la jornada 13.
Dos años y medio, concretamente desde el 28 de mayo de 2023, lleva el Barça sin jugar en su casa, en el Camp Nou, que este sábado vuelve a acoger un partido oficial en mitad de las obras de remodelación, eso sí, el aforo será mucho menos de la mitad: 45.000 espectadores por los más de 104.000 que acogerá cuando finalice.
Día grande para la entidad catalana, que reestrenará su campo ante uno de los grandes de la competición, el Athletic de Bilbao. Los de Flick, segundos en Liga, buscan presionar al Real Madrid, líder de la competición con tres puntos más que los azulgrana (31 a 28). Reciben al Athletic, que ganó al Oviedo en su última cita liguera pero que antes enlazó tres derrotas consecutivas, además de un mal inicio de temporada, y que no sabe lo que es ganar en el Camp Nou desde el año 2001 (Liga). Además, los de Ernesto Valverde están fuera de puestos europeos, aunque mucho más lejos de Champions (8) que de Conference y Europa League (1 y 3 puntos respectivamente).
Onces y bajas
Estos son los posibles onces para el encuentro de hoy:
- BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.
- ATHLETIC CLUB: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Nico Williams, Sancet y Berenguer.
Por otra parte, los locales no contarán con Ter Stegen, Gavi, Pedri, Rashford y De Jong; mientras que el equipo vasco tiene las ausencias de Yeray, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi e Iñaki Williams.
¡Sigue el partido en DIRECTO!
El partido de la jornada 14 de LaLiga entre Barça y Athletic podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora de todo lo que suceda en la vuelta del fútbol al Camp Nou.
Min 62 RESULTADO Barcelona - Athletic: 3-0
El partido está casi sentenciado, aun así, el Athletic busca el gol del honor.
ROJA A SANCET
Se le fue mucho al jugador del Athletic... Bien expulsado.
Se lía en el Camp Nou...
Falta durísima de Sancet, puede ser hasta roja... Se ha llevado la amarilla de momento. Fermín se duele en el césped.
⚽ ¡¡GOOOL de FERMÍN!! 3-0
¡El tercero del Barça! Mucha intensidad de los de Flick y el Athletic, medio KO y sin esperanzas desde que encajara el segundo gol en el tiempo de descuento, no es capaz de igualar la energía en los contrabalones.
¡Comienza la segunda parte!
Ya se juega de nuevo en Barcelona. Mandan los locales tras los goles de Lewandowski (4') y Ferran (45+2). Saldrá tocado el Athletic casi seguro...
⚽ ¡¡GOOOL de FERMÍN... con el tiempo ya cumplido!!
Se durmió el Athletic de nuevo y, con el tiempo ya cumplido (+2 de descuento), el árbitro deja la última y es Lamine el que filtra un pase con el empeine a Ferran, cuyo disparo, potente y al centro se le escapa a Unai y acaba en la red... Día para olvidar de Unai, que pudo hacer mucho más en los dos goles...
Podríamos decir que golpe casi definitivo al Athletic, que rozó el empate y que lejos de conseguirlo ha encajado el segundo en la última jugada de la primera parte.
Amarilla a Galarreta
Se iba Fermín con mucho campo por delante. La primera del partido.
¡¡¡NICO WILLIAMS!!!
¡Ahora sí que sí! Parecía que había entrado el remate de primeras de Nico. Minutos muy buenos del Athletic ahora, el Barça, muy descentrado y con demasiadas pérdidas de balón.
¡OTRA DE UNAI!
Muy lento el delantero del Athletic... Koundé llegó a tiempo para estorbar tras una buena contra iniciada por Sancet.
¡¡JOAN GARCÍA SALVA AL BARÇA!!
La más clara de los visitantes... Centro bombeado al área, Nico la cede de primeras y el remate de Unai va directamente al centro, donde Joan García resuelve en dos tiempos.
Se duele Balde...
El lateral del Barça se dolía de un golpe en la cabeza o en el cuello... Volverá al partido en unos instantes.
Min 29. Barça - Athletic: 1-0
Buenos minutos del Athletic, que intenta meter miedo con centros laterales y buscando la espalda de la zaga local. Eso sí, de momento sin oportunidades claras.
¡GOL ANULADO a Ferran Torres!
Por apenas medio cuerpo... pero lo era. Recortó y definió bien aun así el ex del Valencia.
¡FERMÍN y OLMO perdonan el segundo!
Primero paró Unai y después el tiro de Olmo se fue lamiendo el palo derecho... ¡Muy clara!
Min 18. Barça - Athletic: 1-0
Se estabiliza el ritmo del partido, más posesión para el Barça pero con algún acercamiento peligroso del Athletic. De momento, encuentro muy controlado por los de Flick.
Min 11. Barça - Athletic: 1-0
Intenta responder el Athletic con un par de acercamientos peligrosos, hay muchos espacios para ambos equipos, pero de momento la defensa azulgrana está atenta al quite.
⚽ ¡¡GOOOL de LEWANDOWSKI!!
Tenía que ser el quien abriera la lata... La primera a la cazuela para Lewandowski. Se duerme la defensa del Athletic en la salida de balón y la presión del Barça surge efecto. El polaco se sacó de la manga un zurdazo que de primeras no parecía tan peligroso para Unai Simón, pero este no estuvo muy fino cubriendo su palo y el disparo terminó siendo letal...
¡¡¡RUEDA EL BALÓN EN EL NUEVO CAMP NOU!!!
¡Ahora sí, 909 días después... rueda el esférico en el Camp Nou! Día histórico para el FC Barcelona. ¡Barça-Athletic!
Un coro interpreta el himno del Barça
Bonito momento en el Camp Nou, un coro ha interpretado el himno del Barça, ayudado de los 45.000 aficionados y mientras los fuegos artificiales pintaban de rojo el cielo de Barcelona.
Varios actos antes del partido
'Volvemos a casa', el lema del Barça y su afición para esta vuelta al Camp Nou. Muchos seguidores han entrado al estadio hasta un par de horas antes. Veremos con que nos sorprende el club azulgrana.
¡¡Cinco minutos!!
Eso es lo que queda para que vuelva a rodar el balón en el nuevo Camp Nou. Ambientazos, nervios, e ilusión en la afición azulgrana. Todo preparado en el feudo del Barça para enfrentarse al Athletic en la jornada 13 de Liga.
¡Brutal recibimiento al Barça!
Así rugen los 45.000 aficionados que 'abarrotan' la mitad del Camp Nou cuando salen los jugadores del Barça a calentar.
El Camp Nou, territorio prohibido para el Athletic
Es uno de los gigantes históricos de la Liga, de los tres únicos equipos que nunca han bajado de división y el segundo con más Copas del Rey... Sin embargo, recientemente el Athletic tiene pesadillas cuando visita el Camp Nou, donde no gana en partido oficial desde el año 2001, cuando lo hizo en un partido liguero. Desde entonces son 23 victorias azulgranas y solo cinco empates.
¡Ausencias y bajas del Barça - Athletic!
Ambos equipos cuentan con ausencias para el partido de esta tarde en el Camp Nou.
El Barça no contará con De Jong, Gavi, Pedri, Rashford y Ter Stegen. Mientras que el conjunto bilbaíno tiene las bajas de Yeray, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi e Iñaki Williams.
¡ALINEACIÓN del ATHLETIC!
Ernesto Valverde, exentrenador del Barça, confía en sus once leones para sumar la primera victoria en el Camp Nou... ¡desde hace 24 años!
11: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Nico Williams, Sancet y Berenguer.
¡¡ONCE OFICIAL del BARÇA!!
Así sale Hansi Flick para recibir al Athletic de Bilbao en la vuelta al Camp Nou...
11: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.
¡Rashford, baja confirmada!
No estaba entre los ausentes pero sí era duda, no obstante, ya se ha confirmado que será baja para el partido de hoy. Los que sí vuelven son Casadó, Raphinha y Joan García, a ver si alguno de ellos es titular...
El Barça, a reestrenar campo y a presionar al Madrid
El pinchazo del Real Madrid en Vallecas (0-0) antes del parón de selecciones permitió al Barça, que ganó 2-4 en Balaídos, recortar dos puntos al equipo blanco. La diferencia ahora es de tres (31 a 28) y si el equipo de Flick se impone esta tarde al Athletic dormirá empatado a puntos, lo que meterá mucha presión a conjunto madrileño, quien este domingo visitará al Elche. Veremos como llegan Barça y Madrid después del parón de selecciones... Lo que sí sabemos es que es un partido precioso entre dos históricos del fútbol español.
Desde el 28 de mayo de 2023...
Esta es la fecha del último partido que se jugó en el Camp Nou, muchos jugadores de la plantilla actual no saben ni lo que es pisar el mítico campo del Barcelona, pero hoy, 22 de noviembre de 2025, la entidad azulgrana da el primer paso con el reestreno del nuevo Camp Nou, que además acogerá un partidazo ante el Athletic de Bilbao, uno de los míticos de la competición.
Habrá llenazo, como es de esperar, y es que este viernes ya no quedaba ninguna localidad por vender. Todos los focos del fútbol español estarán puestos en el Camp Nou a partir de las 16:15 de la tarde.
Barcelona - Athletic, en directo: alineaciones, resultado y última hora de la vuelta del Barça al Camp Nou
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Barcelona-Athletic de Bilbao de la jornada 13 de Liga! Día grande y muy esperado en la afición culé, que volverá a ver a su equipo jugar en el Camp Nou más de dos años y medio después. Es sin duda el foco de este sábado. Eso sí, hoy solo podrán acudir algo más de 45.000 espectadores... En lo deportivo, partido importante para ambos, el Barça no puede pinchar si quiere meter presión al Madrid y el equipo vasco necesita acercarse lo máximo posible a puestos europeos.
¡Vamos con la previa y estamos ya a la espera de los onces oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!
