Arranca una nueva presidencia de Florentino Pérez: regresa Mourinho y un fichaje de 150 millones

Comienzan otros cuatro años de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, después de su victoria electoral de este domingo ante Enrique Riquelme. El histórico mandatario blanco obtuvo el 65% de los votos frente al 35% de su rival.

"La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, con el 100% de los votos presenciales y por correo escrutados, la candidatura encabezada por D. Florentino Pérez ha ganado las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. Esta candidatura ha obtenido 21.741 votos, lo que representa un 65%. La candidatura encabezada por D. Enrique Riquelme ha obtenido 11.814 votos, un 35%", informaba la página web del club blanco.

¿Y ahora qué?

La agenda de Florentino Pérez arranca este lunes con la ardua tarea de dar la vuelta a la situación del eupio, tras un segundo año sin títulos y con el vestuario dividido tras la salida de Xabi Alonso y el fracaso que supuso la apuesta por Álvaro Arbeloa al frente del banquillo blanco. Lo que es seguro es el regreso de José Mourinho y los fichajes de Konaté y Dumfries.

Aún por saberse la fecha de la presentación de José Mourinho, quien ya dirigió al Real Madrid durante tres temporadas (2010 - 2013), todas las miradas de los socios y aficionados madridistas están en este martes, el día que Florentino Pérez aseguró iba a hacer una oferta de 150 millones de euros por un futbolista de un equipo Champions.

"Le adelanto tres fichajes: Mourinho, Konaté y Dumfries. Pero habrá más. Yo el martes voy a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. 150 millones por lo menos", adelantó Florentino Pérez el pasado jueves en Cuatro.

La gran pregunta es cuál será ese jugador y, lo más importante, si esos 150 millones de euros satisfacen al club propietario el futbolista en cuestión. El propio Florentino Pérez aseguró que no se trataba de Michael Olise y que tampoco jugaba en la Premier League. Con estas premisas, siempre descartando que no sea un jugador del Barça o el Atlético, todas las miradas se centran en el PSG, actual campeón de Europa. Los nombres de Vitinha, Neves o, quién sabe, Khvicha Kvaratskhelia están sobre la mesa.

Pese a que el presidente del Real Madrid negara que la oferta era para fichar a Michael Olise, muchos creen que sí, que el fichaje deseado es de la estrella del Bayern. Pero no parece que el club bávaro esté dispuesto a dejar salir a su estrella.

"Si Florentino quiere enviarnos una oferta, puede ahorrarse la molestia", apuntó Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich.

Regresa Mourinho: "Sí, por supuesto"

La llegada que si está más que confirmada es la de José Mourinho, el entrenador que ya estuvo en el Bernabéu de 2010 a 2013 y que regresa para hacerse cargo de un vestuario volcánico y que ya ha devorado a tres entrenadores (Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa).

El entrenador portugués se felicitó por el triunfo de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid y avaló su regreso al banquillo del club blanco con un breve vídeo en el que asegura "sí, por supuesto". La cuenta de X de la candidatura de Florentino Pérez publicó el vídeo nada más confirmarse la reelección del presidente del club blanco.

"Sí, por supuesto", asegura sonriente el de Setúbal en la grabación, en la que viste una camiseta blanca, pero no la del Real Madrid. Es el segundo vídeo en el que aparece el todavía técnico del Benfica desde que Florentino Pérez anunciara el pasado miércoles que apostaba por su retorno al banquillo madridista, que ya dirigió durante tres temporadas hasta junio de 2013.

"Mourinho va a venir y será el entrenador del Real Madrid. Mourinho fue muy importante, nos dio la competitividad que necesitamos, y cuando se fue, ganamos seis Champions", explicaba Florentino Pérez el pasado jueves en una entrevista en Horizonte de Cuatro.

En su primera etapa en el Real Madrid, José Mourinho ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Desde su marcha, pasó por los banquillos de Chelsea, Manchester United, Tottenham, Romna, Fenerbahçe y Benfica, al que llegó al comienzo de esta temporada.

La reforma social del Real Madrid

Y, al margen de las cuestiones deportivas, el otro asunto que centrará la próxima presidencia de Flornetino Pérez será la del cambio de modelo social, con referéndum previo para ello. La idea ya la planteó el presidente hace dos años, en la asamblea de compromisarios de 2024 y la reiteró en la, última, en diciembre de 2025.

Avanzó entonces la celebración de una próxima Asamblea Extraordinaria y un referéndum para decidir sobre la entrada de un aliado estratégico en el Real Madrid, con una participación del 5%. El objetivo, dijo, es "blindar al club de ataques externos" a su patrimonio y ponerlo en valor.

"Debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar", indicó Florentino Pérez.

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