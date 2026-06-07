Florentino Pérez vota en las primeras elecciones del Real Madrid en 20 años

Este domingo, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, depositó su papeleta a las 10.00 horas en la ciudad deportiva de Valdebebas, una hora después de la apertura de urnas. Unas elecciones marcadas por la alta participación de los afiliados.

Pérez, socio número 1.484, ejerció su derecho a voto en la mesa 2, de las 60 que se encuentran instaladas en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas. Tras depositar su papeleta, se sacó fotos con los afiliados que se encontraban en el lugar.

El presidente enseñó su carné de socio y el DNI ante los miembros de la mesa antes de introducir el sobre en la urna. Este votó acompañado del vicepresidente segundo del club, Eduardo Fernández de Blas.

Primeras elecciones en 20 años

Las elecciones del Real Madrid 2026 son las primeras que se realizan en 20 años y en las que Florentino Pérez aspira a continuar su mandato cuatro años más, que casi suma 24 años (2000-2006 y 2009-actualidad), frente a Enrique Riquelme, el otro aspirante que se presenta por primera vez.

Está previsto que Riquelme, con número de carné 41.736, vote sobre las 10.30 horas en la mesa 33.

Pérez no ejercía su derecho a voto desde 2004, en las últimas elecciones en las que concurrió y tuvo rival. En 2006, donde ganó Ramón Calderón, no se presentó y, a partir de 2009, no hubo urnas al no presentarse otros candidatos, por lo que su cargo se revalidó automáticamente.

Las mesas electorales se abrieron a las 9.00 horas, donde acudieron numerosos socios desde primera hora para votar después de dos décadas sin comicios. La notable asistencia de votantes generó esperas en distintos puntos de votación. Por el momento, la jornada se ha desarrollado sin contratiempos.

La junta electoral actualizará los datos de participación en dos comparecencias previstas para las 13.00 y las 17.00 horas. El censo está integrado por unos 70.000 afiliados, que tienen hasta las 20.00 horas para depositar su papeleta.

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