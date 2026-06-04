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Florentino Pérez, sobre el anuncio de Haaland: "Es un farol, es una candidatura donde hay muchos faroles"

El candidato a la presidencia del Real Madrid anuncia a Dumfries y adelanta que el próximo martes harán una oferta de 150 millones a un equipo de la Champions por un jugador.

Florentino Pérez, en un acto con socios y peñas en Toledo

Florentino Pérez, en un acto con socios y peñas en ToledoEfe

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Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
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Si anoche fue Enrique Riquelme quien soltó el bombazo en El Hormiguero, donde anuncio el fichaje de Erling Haaland y la llegada de Rodri, este jueves fue el turno de Florentino Pérez. En el programa Horizonte de Cuatro, con Iker Jiménez, el actual presidente del Real Madrid aseguró que, si el reelegido este domino en las elecciones a la presidencia del club blanco, el próximo martes presentarán la mayor cantidad de dinero en la historia del club para fichar a un jugador de un equipo de la Champions, una cantidad que rondará los 150 millones de euros.

Además, Florentino Pérez añadió el nombre de Dumfries a los de Konaté y Mourinho. "Le adelanto tres fichajes: Mourinho, Konaté y Dumfries. Pero habrá más. Yo el martes voy a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. 150 millones por lo menos", indicó Florentino Pérez, quien también aseguro que ese jugador no es de un club de la Premier League y que tampoco serán Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich).

El candidato y actual presidente se refirió al anuncio de Erling Haaland realizado por Enrique Riquelme y lo tildó de "farol".

"¿El anuncio de Haaland? Le ha desmentido el padre, su agente, el club... Es un farol, es una candidatura donde hay muchos faroles. No quiero que nadie desestabilice al club", señaló Florentino Pérez.

Sobre el regreso de José Mourinho, Florentino quiso subrayar que el entrenador portugués devolvió la competitividad en 2010 y luego se ganaron "seis Champions".

"Mourinho va a venir y será el entrenador del Real Madrid. Mourinho fue muy importante, nos dio la competitividad que necesitamos, y cuando se fue, ganamos seis Champions", apuntó Florentino Pérez.

"Metían en las asambleas a gente que no era del Real Madrid, se colaban"

Florentino Pérez también se refirió a la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni.

"Yo llevó 26 años y es una tontería decir que se han pegado dos jugadores, porque es normal. Peleas ha habido todos los años. Lo que no es normal es que se filtre", apuntó el candidato y actual presidente.

Por último, Florentino Pérez volvió a alertar por la gente que va en la candidatura de Enrique Riquelme

"He venido detectando que había una especie de confabulación en los medios de comunicación para desestabilizar el club. Yo lo quise cortar de raíz. Por lo que decidí convocar elecciones. Que casualidad que los que querían desestabilizar al Real Madrid, son los mismos que vienen de una etapa siniestra del club. Metían en las asambleas a gente que no era del Real Madrid, se colaban. Y por eso volví en 2009. Ahora, eso son sus hijos. Estoy cabreado", denunció Florentino Pérez.

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