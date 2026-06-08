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Florentino Pérez, tras ser reelegido: "El Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios"

Se impone a Enrique Riquelme en las elecciones al Real Madrid y promete atender las preocupaciones de los socios que no le han votado. "Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos", indicó Florentino Pérez.

Florentino Pérez celebra su victoria en las elecciones

Florentino Pérez, tras ser reelegido: "Hoy ha ganado el Real Madrid" | OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

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Florentino Pérez fue reelegido este domingo como presidente del Real Madrid, imponiéndose a Enrique Riquelme en unos comicios que no se celebraban desde 2006. El presidente de ACS mantiene el mandó del club blanco y prometió defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", explicó Florentino Pérez en su comparecencia en el Hotel Eurobuilding de la capital española.

"Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid, el primero fue en 2004. Es un resultado extraordinario. Podían haber sido mejor porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia", añadió Florentino Pérez.

El reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebró su victoria y la del propio club blanco al confirmar su continuidad como presidente después de las elecciones de este domingo con "un resultado extraordinario", para seguir "trabajando" en la consecución de títulos y el crecimiento como institución.

El reelegido presidente del Real Madrid se dirigió a los socios que no le votaron. "Voy a hacer todo lo posible por atender todas sus preocupaciones e indicaciones. Todos somos del Real Madrid. Tenemos una forma de entender la vida, seguiremos luchando hasta el final", indicó Florentino Pérez.

"Desde el año 2000 que llegué a la presidencia he trabajado por la unidad entre todos y la estabilidad institucional, seguirá siendo mi más firme compromiso. Debemos estar unidos. Seguiré construyendo el club más valioso y de mayor reputación internacional hasta el final, hasta la decimosexta Copa de Europa. Trabajaremos para que nuestros valores sean siempre los pilares de todo lo que somos. Juntos nos queda mucha historia por hacer", concluyó el reelegido presidente del Real Madrid.

Enrique Riquelme: "Enhorabuena a Florentino, esto no es el final, es el principio"

Enrique Riquelme, pese a lograr más del 30% de los votos no pudo derrotar a Florentino Pérez, a quien felicitó pro su victoria electoral.

"Doy la enhorabuena a Florentino Pérez por haber conseguido la victoria esta noche. Doy las gracias a los socios del Real Madrid por haber dicho que no a la principal línea roja del club y han dicho que el club no se vende. Hemos podido presentar una candidatura seria, profesional e ilusionante, como prometimos. Esto no es para nosotros el final, es el principio", señaló el empresario alicantino desde su sede electoral junto al Santiago Bernabéu.

Riquelme celebró que "el Real Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones", porque ahora es "la voz de todos esos madridistas" que le han votado. "Y hemos conseguido parar la venta del club. Vamos a seguir adelante y que sepa el madridismo que van a poder ir cada cuatro años a votar", explicó Riquelme

"Tiendo la mano al presidente para seguir el debate que no hemos tenido en las elecciones y para que se tomen ideas, para que se escuche al socio", apuntó el empresario alicantino.

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