Alcaraz explota con la juez de silla en pleno partido: "¡Las reglas ATP son una mierda!"

Carlos Alcaraz se dejó el primer set del torneo en Qatar, pero firmó una de las acciones más brillantes cuando llegó a una dejada casi imposible y después culminó el punto con una volea de espaldas.

Sucedió en el duelo de cuartos de final en Doha ante Karen Khachanov. El mrciano salvó un break pero para su sorpresa, la juez de silla, la croata Marija Cicak le amonestó por violación de tiempo acto seguido.

"Las reglas ATP son una mierda", le dijo Alcaraz a la balcánica. Ella se explicó: "Paré el tiempo cuando fuiste a por la toalla y luego le volví a dar. No puedo hacer otra cosa".

Alcaraz no disimuló su malestar y afirmó que "la regla del reloj es una mierda. No tengo permiso para ir a la toalla".

25 segundos para sacar

La normativa indica que los jugadores tienen 25 segundos para sacar, pero el juez de silla debe considerar las condiciones de juego y la duración del punto anterior en el momento de amonestar.

Al número uno mundial le molesta especialmente cuando no le dan tiempo a secarse con las toallas de las esquinas después de un punto largo. En Doha, además, se une la fuerte humedad que provoca que los tenistas suden más.

La juez de silla defendía así su decisión: "He parado el tiempo cuando has ido a la tolla". Sin embargo, el de El Palmar le respondía: "No, no lo has hecho". Las imágenes de televisión contradicen la explicación de la balcánica.

"¿Cuánto tiempo has parado el reloj? No se me permite ir a la toalla. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez? Es siempre lo mismo, súper injusto", le espetó el murciano, visiblemente enfadado.

Carlos perdió el primer set

Tras el incidente el partido siguió, cada uno mantuvo su juego y con 6-5, al resto, el español tuvo punto de set. No lo aprovechó y la resolución fue al desempate, donde Khachanov mostró su superioridad en el tie-break.

Le tocó remar al murciano que mantuvo su nivel mientras poco a poco Khachanov empezó a flojear. Rompió Alcaraz en el quinto juego del segundo, 3-2, 4-2. Amarró la manga por 6-4 y el choque se fue al tercero.

El ruso carecía ya de la frescura de entonces y Alcaraz, por derribo, se hizo con el juego. Lo ganó al resto, después de casi dos horas y media y por 6-3.

Una semifinal más para el murciano, en puertas de una nueva final. Diez victorias seguidas y con Rublev en el horizonte. Séptimo duelo entre ambos, con dos triunfos para el ruso y cuatro, entre ellos los tres más recientes, para el español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.