Un hombre mata a su hijo de 10 años y hiere de gravedad a su mujer antes de ser abatido en Arona, Tenerife

Un hombre ha asesinado a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, en el tinerfeño barrio de Cabo Blanco, Arona. Después, el agresor ha fallecido tras ser abatido por un agente al que amenazó con un machete.

Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, la Guardia Civil ya lo investiga como un posible caso de violencia de género. El menor fue hallado muerto en el interior de la vivienda.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que el suceso, en el que también ha resultado herido un agente, ha tenido lugar sobre la una de la madrugada de este viernes en la citada localidad tinerfeña de Cabo Blanco.

Fueron los vecinos quienes alertaron de que algo ocurría en el interior de la vivienda, donde encontraron a un hombre de 34 años con un machete con el que habría matado a la menor y herido a su pareja.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. El agresor murió en el acto tras ser abatido, mientras que el agente herido también fue trasladado al hospital, aunque sus heridas no presentan gravedad.

No existían denuncias previas entre ambos ni figuraban en ningún sistema de protección.

