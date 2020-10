Duras imágenes: muere un ciclista tras ser arrollado por un camión y caer al vacío desde un puente en Colombia

Luto en el mundo del ciclismo tras la muerte de un deportista después de ser arrollado por un camión en Chía, Cundinamarca. El ciclista terminó cayendo por un puente y perdiendo la vida. Las imágenes son duras.

En el vídeo se puede ver perfectamente cómo el camión, que viene por detrás del ciclista, le arrolla, cambia de carril y se da a la fuga. El ciclista sale despedido tras el impacto cayendo a otra carretera. Los usuarios de la vía tratan de prestarle auxilio pero el deportista termina falleciendo.

Ha sucedido en Colombia y de allí es Egan Bernal. El campeón del Tour de Francia 2019 ha condenado lo ocurrido a través de su cuenta oficial de Twitter: "Háganme el HP favor... Y así de fácil acaban con la vida de una persona. Que tristeza e impotencia siento al ver esto. Pasó ayer en Chía, muy cerca de donde yo vivo. Espero haya justicia!! Mi solidaridad con su familia".

El ciclista colombiano, que no logró encontrar su mejor versión en la última edición del Tour de Francia, no se explica cómo no se pone solución a este tipo de accidentes. Lo preocupante es que son varios ya los atropellos producidos sobre ciclistas en las últimas semanas.