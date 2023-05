Cecilia Sopeña, una actriz porno en la Titan Desert: "Me siento una mujer libre y empoderada"

Cecilia Sopeña es profesora de matemáticas en un instituto de Cartagena, su localidad natal. Esta murciana de 36 años no llegó a triunfar en el ciclismo profesional porque fue madre joven y un accidente le hizo cambiar el rumbo de su vida. En la actualidad se define a sí misma como "una creadora de contenidos" que admite ser "una actriz porno de autogestión propia". Y es que Cecilia triunfa en las redes sociales: tiene 540.000 seguidores en Youtube, 875.000 en TikTok y 156.000 en Instagram.

Ahora, Cecilia está probando suerte en la Titan Desert, la competición extrema de ciclismo de montaña en Marruecos: "Es mi primera Titan, pero he competido desde 2008 y he estado en equipos como el Primaflor, he ocupado puestos en el top ten nacional de rally, he hecho pista... soy una aficionada al ciclismo, de siempre. Me dijeron que por no centrarme en una disciplina no llegaría a nada, y luego se truncó la trayectoria porque fui madre joven , con 22 años, no pude ir a carreras por no tener niñera, me dediqué a ser madre. En 2016 sufrí un atropello y ya corté... Me dediqué a estudiar y trabajar como profe de matemáticas", explica en una entrevista a EFE.

"Para ser mi amigo tienes que pagar una suscripción mensual, por ejemplo ahora mismo el precio es de 34 euros"

El pasado mes de agosto se inició en Onlyfans, una suscripción de contenido para adultos: "Onlyfans ya se refiere a otros contenidos, es otra plataforma. Una vez que llegué a 200.000 suscriptores en youtube me sentía ya fuerte y segura de lo que estaba haciendo, muy animada y a gusto, y dije, "voy a liberarme del todo". Como en Youtube hay cierta censura en los vídeos si enseñas un poquito, pues no monetizas, y dije, me paso a Onlyfans, que ahí ni voy a tener haters ni me van a impedir rentabilizar los vídeos. Iba a ser, efectivamente, una plataforma donde iba a estar más cómoda. Y me desaté".

Tiene clara la diferencia entre Onlyfans y el resto de redes sociales: "Ahí ya se podía ver de todo, salía disfrutando, pasándolo bien, muy a mi estilo. Yo soy mi propia directora, productora y actriz, todo lo hago yo porque quiero, como quiero y con quien quiero. Para ser mi amigo tienes que pagar una suscripción mensual, por ejemplo ahora mismo el precio es de 34 euros".

Cecilia se defiende de sus detractores: "Yo no hago daño a nadie, me encanta lo que hago, la gente que está conmigo se lo pasa pipa y lo disfrutamos todos. Yo me siento una mujer libre y empoderada porque hago lo que quiero, sé que no hago daño a nadie, y además con mis recursos. Por ejemplo, puedo permitirme venir a la Titan Desert [...] Solo hago caso a la gente que me quiere. Aunque tenga millones de suscriptores y visitas en redes, he conseguido aislarme para no recibir comentarios de nadie , he capado comentarios, no leo nada de nadie, hago lo que me gusta y el que quiera seguirme que me siga. Solo presto atención a los que se suscriben a Onlyfans".

Nadie imagina por lo que ha pasado

Aunque ha recibido insultos online, no les da importancia: "He recibido insultos y críticas de cientos de miles de personas, diciendo barbaridades e inventando cosas sobre mi, incluso en foros muy grandes como Forocoches. Hablan muy mal de mi sin conocerme, por eso no me importa nada lo que digan, estoy pasada de vueltas. Solo hago caso a la gente que me quiere. Nunca voy a agachar la cabeza, estoy orgullosa de lo que hago".

Cecilia se considera una actriz porno: "Si, me puedo considerar actriz porno, pero no trabajo para nadie, yo me contrato a mi misma. Yo no publico nada, simplemente lo que hago lo comparto de forma privada. Ha habido filtraciones de forma ilegal y están todos denunciados".