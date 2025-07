Tobias Johannessen recibe amenazas tras un incidente con Pogacar: "Estoy aterrorizado"

Tadej Pogacar sufrió una caída en la undécima etapa del Tour de Francia, que terminó ganando Jonas Abrahamsen (Uno X), y en la que estuvo involucrado Tobias Johannessen. Tras el incidente, el noruego ha denunciado las amenazas que ha sufrido en redes sociales después de provocar el accidente de manera involuntaria.

"Lamento mucho lo que le ha ocurrido a Tadej Pogacar. Estaba intentando salir a un ataque y me doy cuenta de que estaba demasiado pegado. Pensé que todo el mundo se movería hacia la derecha, pero cometí un error y me gustaría disculparme de nuevo. Espero que se encuentre todo lo bien que le sea posible después de una caída como esa", comienza diciendo el ciclista en su cuenta de X.

Johannessen continúa señalando la oleada de odio que ha recibido tras verse involucrado en la caída del esloveno: "Me gustaría repetirlo y hacerlo de otra manera, pero no puedo. Es una mierda, pero no le deseo a nadie la cantidad de amenazas que recibo en mi bandeja de entrada. Lo siento muchísimo, pero también estoy aterrado por el odio de toda la gente. Esto da mucho miedo".

Por su parte, la cuenta oficial del Tour de Francia en X ha salido a defender al ciclista, asegurando que "este tipo de incidentes son parte de la carrera, afortunadamente todos están bien. Difundir odio en redes sociales, en el Tour de Francia, o en cualquier otra parte es inaceptable", comentan en el mensaje, además de mandar ánimos al noruego con un "mantente fuerte Tobias".

El incidente

El incidente de Pogacar tuvo lugar después de los ataques en la última subida del día, y el pequeño grupo de la general se dirigía a la meta de Toulouse. Pogacar tocó rueda con Tobias Johannessen que seguía la dirección del grupo y se fue al suelo. La caída fue dura, no obstante, el campeón del mundo pudo terminar la etapa después de que los favoritos le esperaran.

