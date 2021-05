Michael Jordan saca a la luz los últimos mensajes que le mandó Kobe Bryant antes de morir

Michael Jordan todavía tiene en su móvil el último mensaje de texto que le mandó Kobe Bryant antes de su muerte en un accidente de helicóptero. Así lo reconoció la leyenda de la NBA en una entrevista con ESPN, en la que habló sobre su relación con la 'Mamba', a quien presentará en el Hall of Fame del baloncesto.

"¡¿Entrenador Kobe ?!"

La última conversación entre ambos tuvo lugar a mediodía del 8 de diciembre de 2019 en relación con un regalo que Jordan hizo a Bryant. La conversación empezaba con un “este tequila es increíble” de Kobe, refiriéndose al Cincoro Tequila de Jordan, cuya botella le había enviado a Bryant en la promoción de la misma. "Gracias, hermano”, contestó Jordan.

"Sí, señor. ¿Familia bien?", respondió Kobe. "Todo bien. ¿Y la tuya?". "Todo está bien", respondió Jordan, que sonrió luego recordando esa conversación: "Él estaba realmente interesado en entrenar a Gigi", explicó, "así que le dijo esto". "Felices vacaciones", respondió Jordan en un mensaje de texto, "y espero ponernos al día pronto. ¡¿Entrenador Kobe ?!", recuerda Jordan: "Agregué ese pequeño emoji de llanto / risa", apuntó sonriendo.

"Ah, también para ti, hombre", escribió Kobe. Tras varios intercambios de mensajes, Bryant se despidió: "Oiga, entrenador, estoy sentado en el banquillo ahora mismo y estamos barriendo a este equipo 45-8”, escribió Bryant, en referencia a uno de los encuentros de su hija Gigi.

"Simplemente no puedo borrarlo"

Michael Jordan explica en la entrevista con ESPN el motivo por el cual aún conserva el número de teléfono de Kobe Bryant y ese último mensaje. “No lo sé. Simplemente no puedo borrarlo”, admite.

"Estaba tan feliz", dice Jordan. "Lo estaba haciendo tan bien". Jordan reconoce que tiene algunas preocupaciones sobre cómo mantendrá la compostura en la ceremonia de introducción en el Hall of Fame. "Al principio pensaba que podría estar un poco nervioso por eso, pero luego me di cuenta de que no voy a estar nervioso por mostrar emociones por alguien a quien amaba absolutamente", dice Jordan. "Ese es mi lado humano: la gente tiende a olvidar que tengo uno", ha dicho a ESPN.